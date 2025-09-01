Topo

Rainha Camilla já deu 'sapatada' em assediador no trem, diz livro

A rainha Camilla bateu em um agressor durante uma viagem de trem - Tom Dulat/Getty Images for Ascot Racecourse
Reuters

01/09/2025 11h16

A rainha do Reino Unido Camilla lutou contra um possível agressor em um trem quando era adolescente, atingindo-o com seu sapato, de acordo com um novo livro sobre a família real.

Camilla, de 78 anos, estava viajando em um trem para a estação de Paddington, em Londres, quando tinha cerca de 16 ou 17 anos de idade, e um homem começou a assediá-la, informou o relato no livro "Power and the Palace", que está sendo publicado em série no jornal Times.

Ela reagiu tirando o sapato e batendo nos órgãos genitais do homem com o salto. Quando chegou a Paddington, ela apontou o agressor para um funcionário e ele foi preso, segundo o livro.

O autor, o ex-correspondente real do Times Valentine Low, disse que Camilla, que se casou com o rei Charles há 20 anos, contou a história durante uma reunião com o ex-primeiro-ministro Boris Johnson em 2008, quando ele era prefeito de Londres.

Low afirmou que o relato foi transmitido a ele pelo ex-diretor de comunicações de Johnson.

Camilla, que há muitos anos defende instituições de caridade e causas que buscam acabar com a violência sexual e doméstica e apoiar as vítimas, nunca falou publicamente sobre o incidente. O Palácio de Buckingham se recusou a comentar o relato.

