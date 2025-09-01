O que William Bonner fará na Globo após deixar o Jornal Nacional?

William Bonner, 61, está de saída do Jornal Nacional. A Globo comunicou, na noite de hoje, que o jornalista deixa o posto de apresentador, a partir de 3 de novembro, para ter mais tempo livre para família.

O que Bonner vai fazer na Globo?

Saída de Bonner do Jornal Nacional não significa fim da relação de trabalho com a Globo. O apresentador passará a trabalhar semanalmente na apresentação do Globo Repórter.

Segundo comunicado da Globo, William Bonner irá dividir a apresentação da atração semanal ao lado de Sandra Annenberg. A ida do apresentador para atração, no entanto, acontecerá somente no início de 2026.

Decisão de sair do comando do Jornal Nacional é discutida há cinco anos entre Globo e Bonner. "Globo e o apresentador e editor-chefe do JN vêm trabalhando juntos e construindo a sua substituição e troca de função. Bonner manifestou desejo de abrir mão de funções executivas e da atuação no jornalismo diário para ter mais tempo para sua família e atividades pessoais", informa o comunicado da Globo.

William Bonner estreou no Jornal Nacional em 1996. Ao todo, são 29 como apresentador e 26 anos acumulando também a função de editor-chefe.

O jornalista ficará no comando do telejornal até 3 de novembro. Em seguida, César Tralli assumirá o posto de âncora ao lado de Renata Vasconcellos.