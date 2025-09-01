'Não temo repercussões', diz Jude Law sobre interpretar Putin no cinema

Durante o Festival de Veneza, na Itália, o ator Jude Law, 52, chamou a atenção ao declarar que não tem medo de possíveis represálias por viver Vladimir Putin em "The Wizard of the Kremlin" (O Mago do Kremlin), longa lançado no evento.

Dirigido pelo francês Olivier Assayas, de "Carlos" (2010) e "Personal Shopper" (2016), o filme mergulha em uma visão ficcional e sombria da ascensão do líder russo, retratando o caminho implacável que percorreu para consolidar o poder.

O que aconteceu

Ao falar sobre o papel no domingo (31/08), Law destacou que sua intenção não foi gerar polêmica gratuita: "Contamos essa história com nuance e cuidado. Não buscávamos a controvérsia pela controvérsia", afirmou.

Inspirado no best-seller de Giuliano da Empoli, o filme acompanha Vadim Baranov, um personagem fictício que transita de artista a homem de confiança do Kremlin. Ele é responsável por arquitetar narrativas que misturam fé, propaganda e manipulação para servir a Putin.

Para o ator britânico, a dificuldade esteve em representar alguém cuja imagem pública revela muito pouco: "O desafio foi mostrar intensidade sem entregar tudo, porque a face que Putin apresenta esconde mais do que revela", disse, acrescentando com humor que "uma boa peruca ajuda bastante".

Além de Law, o elenco conta com Paul Dano, 41, que interpreta Baranov, e Jeffrey Wright, 59, que dá vida a um escritor norte-americano. Ambos ressaltaram que o filme não busca caricaturas simplistas, mas sim mergulhar em áreas cinzentas da política e do comportamento humano.

Assayas reforçou que a obra ultrapassa o contexto russo, ecoando nas atuais mudanças globais: "O filme fala sobre como a política se transformou em algo inquietante e perigoso em nossas vidas".

O filme concorre ao Leão de Ouro, em 6 de setembro. A produção chega como uma das mais comentadas da mostra e promete suscitar debates para além do cinema.

*Com informações de reportagem publicada em 31/08/2025