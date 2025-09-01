Menina 'morta': cena marcante de Terra Nostra foi baseada em história real

Um dos momentos mais marcantes de "Terra Nostra", novela exibida na faixa Edição Especial, da Globo, é a cena em que um bebê, dado como morto pela tripulação do navio, quase é lançado ao mar. A sequência, desesperadora e emocionante, foi inspirada em um caso real.

História real inspirou Benedito Ruy Barbosa

O episódio do bebê dado como morto não nasceu apenas da ficção. A cena foi baseada em uma história real, enviada em carta ao autor durante a novela "Os Imigrantes", exibida na Band entre 1981 e 1982. Uma senhora idosa contou que, durante a viagem de imigrantes italianos rumo ao Brasil, uma epidemia de peste se espalhou no navio.

Os mortos eram jogados ao mar para conter a doença. Na carta, ela explica que tripulantes tentaram arrancar o bebê dos braços da mãe para cumprir a ordem e, quando a menina já estava prestes a ser lançada, chorou alto e foi poupada.

Telespectadora revelou ser ela própria a criança sobrevivente. No fim do documento, ela pedia para que um dia Benedito Ruy Barbosa usasse a história em suas novelas.

Em "Terra Nostra", a cena é retratada no segundo capítulo e, na reprise, deve ir ao ar amanhã (2). A bebê era filha de Leonora (Lu Grimaldi) e Bartolo (Antonio Calloni). A mãe, desesperada, chega a se esconder no navio com a filha desacordada, e quando é encontrada implora para que não a tirem de seus braços.

Leonora (Lu Grimaldi) se esconde com a filha em 'Terra Nostra' Imagem: Reprodução/Globoplay

Bastidores da gravação no navio

A produção de "Terra Nostra" teve um desafio extra: encontrar a embarcação ideal para reproduzir o Andrea I. O time localizou no sul da Inglaterra o S.S. Shieldhall, navio a vapor construído em 1940.

As gravações aconteceram no porto de Southampton, famoso por ser o ponto de partida do Titanic em 1912. Cerca de 50 profissionais, entre elenco e equipe técnica, e mais de 300 figurantes participaram das filmagens no Canal da Mancha. Já as cenas do desembarque no Brasil foram feitas no porto de Santos, em São Paulo, reforçando a grandiosidade da superprodução.