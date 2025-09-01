Masp funcionará até meia-noite na última semana da exposição 'A Ecologia de Monet'

A exposição A Ecologia de Monet, que bateu recorde de público no Masp, fica em cartaz até o próximo sábado, dia 6. Visando ampliar a visitação o museu terá um esquema especial, com funcionamento ampliado nesta semana. Na terça, 2, quinta, 4, sexta, 5, e sábado, 6, o museu funcionará das 10h a meia noite, com entrada até às 23h. Na quarta-feira, 3, o museu funcionará no seu horário normal: das 10h às 18h, com entrada até às 17h.

Além do horário estendido, o museu oferece gratuidade na terça-feira, ao longo de todo o dia. Nos dias 4, 5 e 6, a entrada será gratuita das 18h às 23h. Mas, atenção, é preciso reservar os ingressos antecipadamente pelo site do Masp e os ingressos são limitados. Fora destes horários, os ingressos custam R$ 75.

A exposição atingiu um marco histórico de público recebendo 440 mil visitantes desde a abertura, em maio, até o último domingo (31.8). O recorde supera as exposições Tarsila Popular que recebeu 402 mil visitantes em 2019, e Monet - O mestre do impressionismo que foi vista por 401 mil pessoas em 1997.

Com mais de 30 pinturas de Claude Monet (1840-1926), a maioria inédita no hemisfério sul, a exposição apresenta uma leitura contemporânea sobre a relação do impressionista francês com a natureza, as transformações ambientais, a modernização da paisagem e as tensões entre ser humano e natureza. A Ecologia de Monet apresenta obras que perpassam grande parte da carreira do artista - das décadas de 1870 até 1920 -, revelando diferentes momentos de sua relação com a paisagem e com o meio ambiente.

A Ecologia de Monet integra a programação anual do MASP dedicada às Histórias da ecologia. A programação do ano também inclui mostras de Hulda Guzmán, Mulheres Atingidas por Barragens, Frans Krajcberg, Clarissa Tossin, Abel Rodríguez, Minerva Cuevas e a grande coletiva Histórias da ecologia.