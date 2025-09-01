Luciana Gimenez curte hotel na Grécia que tem diárias de até R$ 35 mil

Depois de alguns dias em solo americano, Luciana Gimenez, 55, seguiu viagem rumo à Europa. O destino escolhido foi Mykonos, uma das ilhas mais badaladas da Grécia, onde a apresentadora tem compartilhado registros em seu perfil no Instagram.

O que aconteceu

No último sábado (30), Luciana publicou uma série de fotos na ilha grega. Os registros foram feitos em uma paisagem paradisíaca, sob céu azul e o mar Egeu como plano de fundo.

Nas imagens, a apresentadora aparece aproveitando a área externa do Cavo Tagoo. Esse hotel, um cinco estrelas, é conhecido por atrair celebridades e viajantes em busca de exclusividade.

Os cliques mostram Luciana relaxando e fazendo várias poses à beira da piscina, com vista para iates atracados, em meio a drinks tropicais, champanhe gelada e joias reluzentes. "Sol, sal, mar", resumiu ela na legenda, em clima de férias sofisticadas.

O hotel escolhido por ela oferece desde suítes elegantes até mini-vilas completas, algumas delas equipadas com piscina privativa. Os pacotes variam: há opções voltadas para casais em lua de mel, quartos maiores para grupos e serviços que incluem café da manhã e experiências extras.

Quem deseja viver a mesma experiência precisa se preparar: as diárias vão de pouco mais de R$ 3,6 mil até valores que ultrapassam os R$ 35 mil, dependendo da acomodação escolhida e do período reservado.

*Com informações de reportagem publicada em 24/08/2025