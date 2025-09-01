Guilherme deixa profissão para ser só influenciador após o BBB: 'Investir'

Topo

01/09/2025 12h21

Guilherme Vilar, vice-campeão do BBB 25, afirmou no Central Splash, do Canal UOL, que sua trajetória após o reality vem sendo positiva, sobretudo devido ao crescimento nas redes sociais e às oportunidades comerciais que surgiram. Ele destaca que a exposição abriu portas para uma carreira de influenciador digital.

O ex-BBB revelou que, desde o fim do programa, investiu a maior parte dos ganhos em aplicações financeiras, com orientação profissional, e deixou de atuar como fisioterapeuta para se dedicar integralmente ao novo caminho. Para o futuro, ele também pensa em ser ator.

Eu acredito que vem sendo positivo diante da realidade do que o pessoal vivia, inclusive da minha, né? Eu acho que o fato de você sair com uma grande quantidade de seguidores lhe dá margem pra que a gente possa trabalhar com redes sociais e ter uma rentabilidade financeira legal. [...] Pra mim, pelo menos, eu vejo que vem sendo positivo.Guilherme Vilar, vice-campeão do BBB 25

Triplicar [ganhos] não, mas eu tô investindo, tô procurando entender como esse dinheiro tem que render, esse dinheiro não pode acabar. A grande maioria foi aplicado, tô com consultor financeiro, onde me ensina e me auxilia onde eu devo investir aquele dinheiro, sabe?Guilherme

Não, não trabalho mais como fisioterapeuta. Agora estou como influencer mesmo.Guilherme

