Ex-BBB Guilherme em A Fazenda? Ele diz se participaria de outro reality

Após o BBB 25, Guilherme Vilar revelou no Central Splash, do Canal UOL, que ainda não se sente pronto para para participar de outros realities, incluindo A Fazenda. Apesar da visibilidade, ele pondera que sua prioridade, neste momento, é a família.

Não sei, dependerá, porque nesse momento, eu aceitaria ir pra um outro reality, mas não nesse momento. Nesse momento, eu preciso ficar mais com a minha família.

Guilherme Vilar, vice-campeão do BBB 25

O ex-BBB disse que acha interessante a dinâmica do Impostor, que vem sendo ventilada, em que poderia ficar menos tempo no reality, mas não se vê em programas assim no momento,

Sobre seu ramo profissional, ele comentou que mudou totalmente sua rotina.

Não, não trabalho mais como fisioterapeuta. Agora estou como influencer mesmo. Guilherme

'Rentabilidade financeira legal', diz Guilherme sobre carreira pós-BBB

Guilherme avalia como positiva sua trajetória após o BBB 25. O ex-BBB investiu a maior parte de seus ganhos em aplicações financeiras, com orientação profissional, e hoje integra uma agência.

Eu acredito que vem sendo positivo diante da realidade do que o pessoal vivia, inclusive da minha, né? Eu acho que o fato de você sair com uma grande quantidade de seguidores lhe dá margem pra que a gente possa trabalhar com redes sociais e ter uma rentabilidade financeira legal. Pra mim, pelo menos, eu vejo que vem sendo positivo. Guilherme

Triplicar [ganhos] não, mas eu tô investindo, tô procurando entender como esse dinheiro tem que render, esse dinheiro não pode acabar. A grande maioria foi aplicado, tô com consultor financeiro, onde me ensina e me auxilia onde eu devo investir aquele dinheiro, sabe? Guilherme

