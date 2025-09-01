Topo

Entretenimento

Ex-BBB Guilherme em A Fazenda? Ele diz se participaria de outro reality

do UOL

Do UOL, em São Paulo

01/09/2025 12h17

Após o BBB 25, Guilherme Vilar revelou no Central Splash, do Canal UOL, que ainda não se sente pronto para para participar de outros realities, incluindo A Fazenda. Apesar da visibilidade, ele pondera que sua prioridade, neste momento, é a família.

Não sei, dependerá, porque nesse momento, eu aceitaria ir pra um outro reality, mas não nesse momento. Nesse momento, eu preciso ficar mais com a minha família.
Guilherme Vilar, vice-campeão do BBB 25

O ex-BBB disse que acha interessante a dinâmica do Impostor, que vem sendo ventilada, em que poderia ficar menos tempo no reality, mas não se vê em programas assim no momento,

Sobre seu ramo profissional, ele comentou que mudou totalmente sua rotina.

Não, não trabalho mais como fisioterapeuta. Agora estou como influencer mesmo.Guilherme

'Rentabilidade financeira legal', diz Guilherme sobre carreira pós-BBB

Guilherme avalia como positiva sua trajetória após o BBB 25. O ex-BBB investiu a maior parte de seus ganhos em aplicações financeiras, com orientação profissional, e hoje integra uma agência.

Eu acredito que vem sendo positivo diante da realidade do que o pessoal vivia, inclusive da minha, né? Eu acho que o fato de você sair com uma grande quantidade de seguidores lhe dá margem pra que a gente possa trabalhar com redes sociais e ter uma rentabilidade financeira legal. Pra mim, pelo menos, eu vejo que vem sendo positivo.Guilherme

Triplicar [ganhos] não, mas eu tô investindo, tô procurando entender como esse dinheiro tem que render, esse dinheiro não pode acabar. A grande maioria foi aplicado, tô com consultor financeiro, onde me ensina e me auxilia onde eu devo investir aquele dinheiro, sabe? Guilherme

LIVES

  • Chico Barney e Bárbara Saryne estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:
10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

Veja a íntegra:

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Entretenimento

Jaques expulsa Sofia? Vilão embrulha estômago dos Boaz em 'Dona de Mim'

Ralph Fiennes estrela primeiro trailer de 'Extermínio: Templo dos Ossos'

Travis Kelce se pronuncia sobre noivado com Taylor Swift

Disney fecha acordo de R$ 54,7 milhões por coleta ilegal de dados de crianças

Escolha de elenco do MasterChef é lição para BBB, dizem Barney e Saryne

'Faz falta um apresentador profissional', diz Chico Barney sobre MasterChef

Desserviço? Guadagnino mexe em vespeiro ao tirar personagens de clichês

Ator de 'Succession' é preso nos EUA por dirigir alcoolizado

Moon Taeil, idol de k-pop acusado de estupro, é sentenciado a três anos e seis meses de prisão

Tráfico sexual e maldição: como é a série brasileira top 10 em 68 países

Após confusão com Dado Dolabella, Wanessa e Luan Pereira aparecem juntos em vídeo bem-humorado