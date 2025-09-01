Morte, banana, trisal: os 5 principais finais da 1ª versão de 'Vale Tudo'

O último capítulo de "Vale Tudo" só vai ao ar em 17 de outubro e deve apresentar finais bem semelhantes aos da primeira versão, exibida em 1988. Splash relembra, a seguir, os desfechos de maior destaque da edição original.

Odete Roitman assassinada

O maior mistério da novela foi a morte de Odete Roitman, vivida por Beatriz Segall. A vilã é assassinada, mas a identidade do autor do crime só veio à tona no último capítulo.

O público descobre que Leila, interpretada por Cássia Kis, é a responsável, mas por engano. Após descobrir que Marco Aurélio (Reginaldo Faria) tinha um caso com Maria de Fátima (Gloria Pires), ela atira imaginando ser a amante do marido.

Leila (Cássia Kiss) mata Odete Roitman (Beatriz Segall) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Leila não é presa e foge com Marco Aurélio

Leila, mesmo sendo a responsável pela morte de Odete Roitman, não sofre qualquer punição. No último capítulo, ela assume o crime a Bartolomeu e Eunice, e um flashback mostra toda a cena, mas as investigações da polícia não recaem sobre ela.

Marco Aurélio também escapa ileso, sem responder pelo roubo milionário, pela cumplicidade no crime ou pela fuga do país. Ele e Leila fogem do Brasil e deixam para trás um rastro de escândalo, tragédia e uma empresa em ruínas, encerrando a trama sem pagar por seus atos. Em sua última aparição, Marco Aurélio dá uma "banana" para o Brasil, cena que causou frisson e marcou época.

Reginaldo Faria fez gesto de banana em cena de 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/TV Globo

Raquel e Ivan juntos após prisão dele

Raquel Accioli, papel de Regina Duarte, enfrenta inúmeras dificuldades ao longo da trama, mas tem um final positivo. Ivan, interpretado por Antonio Fagundes, é condenado a dois anos de prisão, mas ganha liberdade condicional após pouco mais de um ano.

Após a soltura dele, o casal recomeça o romance de onde parou. Ivan se torna vice-líder da TCA e compra uma casa à beira-mar para viver com Raquel e o neto dela, filho que Maria de Fátima deixa para a mãe criar.

Raquel (Regina Duarte) e Ivan (Antonio Fagundes) em 'Vale Tudo' de 1988 Imagem: Reprodução/Globo

Maria de Fátima fica rica e forma trisal

Maria de Fátima, apesar das falcatruas, termina rica e casada com Giovanni (Marcos Manzano), um príncipe italiano. O casamento é uma farsa, já que o nobre precisava de uma esposa de fachada para esconder sua sexualidade, e quer mesmo é manter seu caso com César Ribeiro (Carlos Alberto Riccelli).

A vilã fecha um acordo de 1 milhão de dólares para ficar cinco anos casada com o ricaço. As cenas finais mostram ela se casando com Giovanni, e César entre os convidados, animado, evidenciando que formará um trisal com a oportunista e o príncipe.

César (Carlos Alberto Riccelli) e Maria de Fátima (Glória Pires) com o Príncipe Giovanni (Marcos Manzano) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Afonso e Solange terminam felizes

Afonso, vivido por Cássio Gabus Mendes, encerrou sua trajetória ao lado de Solange Duprat. Na versão original, o personagem não enfrentou o câncer e foi um dos mais queridos pelo público, que torcia por seu final romântico com a jornalista.

No fim, Solange revela a Afonso que a filha que teve é dele e não de Mário Sérgio (Marcos Palmeira). "Naquela noite, eu literalmente aproveitei seu porre e abusei de você", revela Solange. "É só você olhar para Marcinha com um pouquinho mais de atenção. Ela é a sua cara", conclui ela, deixando Afonso incrédulo, mas feliz da vida.