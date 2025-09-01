Topo

Entretenimento

Fifth Harmony voltou? Grupo aparece em show dos Jonas Brothers nos EUA

São Paulo

01/09/2025 10h48

O grupo feminino Fifth Harmony surpreendeu seus fãs neste domingo, 31, após um post misterioso no X e uma aparição em convite no show dos Jonas Brothers, na mesma noite, em Dallas, no Texas, Estados Unidos.

A ex-integrante Camila Cabello não participou do retorno do grupo após 7 anos em hiato, já que saiu em 2016. As últimas postagens e atividades do Fifth Harmony ocorreram em 2018.

Durante a tarde, a conta oficial postou um "follow spree", quando uma conta segue quem interage com a postagem para gerar engajamento e visibilidade, no X, antigo Twitter.

O registro levantou rumores de um possível reencontro entre Ally Brooke, Normani Kordei, Lauren Jauregui e Dinah Jane. À noite, elas estiveram presentes no show dos Jonas Brothers e cantaram Worth It e Work.

Por fim, o grupo anunciou sua entrada no aplicativo Weverse, criado para a interação entre fãs e artistas e para a venda de merchandising. As postagens aumentaram os rumores de novas músicas, que não foram confirmadas oficialmente.

