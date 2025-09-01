Fê Paes Leme diz que não esperava eliminação do Dança: 'Chorei muito'

Fernanda Paes Leme contou que "se recolheu para chorar sozinha" após a eliminação da Dança dos Famosos.

O que aconteceu

A atriz contou que ficou sensível por sua saída do quadro e pela presença de Gilberto e Flora Gil no programa. "Eu não esperava e sentia que podia ter entregado muito mais", escreveu em publicação do Instagram.

Ela ressaltou que não queria ter saído tão cedo. "Eu não queria ter saído. Eu queria me desafiar mais e mais. Testar meus limites, descobrir novos roxos pelo corpo, sentir dores em lugares que eu nem sabia que podiam doer, fechar o olho pra dormir e ficar "pá, pá, pá..." passando a coreografia mentalmente".

E foi tudo tão intenso que mesmo com pouco tempo no quadro, eu já sinto falta. Mas faz parte e a cada semana, alguém vai sentir isso também.

Em outra publicação, Fepa destacou o respeito pelos jurados. "Adoro e admiro todos os jurados [...] Mas eu queria muito ter ficado. Muito mesmo. Por isso chorei e chorei muito".