Fátima ressuscita personagem para estragar a vida de Odete em 'Vale Tudo'

Odete (Debora Bloch) e Maria de Fátima (Bella Campos) em "Vale Tudo" - Divulgação/Globo
Odete (Debora Bloch) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo
01/09/2025 21h00

Amanhã, terça-feira (2), em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Maria de Fátima chantageia Odete, ameaçando contar sobre a existência de Leonardo para todos. Essa trama não existiu na primeira versão de "Vale Tudo", de 1988, pois Leonardo morreu após acidente provocado pela própria mãe.

Nesse mesmo capítulo, Heleninha entra em casa embriagada e acaba brigando com Celina. A pintora vai mostrar sua indignação por sua tia ter virado sócia de Raquel.

Marieta diz a Consuêlo que sente falta de Poliana. Em seguida, Raquel decide transformar a Paladar em um restaurante.

Mais tarde, Solange acompanha Afonso na internação no hospital. André pressiona Aldeíde a assumir o namoro com ele.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

