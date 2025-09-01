Topo

'Êta Mundo Melhor!' hoje (1º): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Quincas (Miguel Rômulo) em Êta Mundo Melhor! - Reprodução/Globo
Quincas (Miguel Rômulo) em Êta Mundo Melhor! Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

01/09/2025 08h30

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (1º) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Quincas percebe que Candinho está se afastando de Dita. Celso afirma a Zulma que deverá encontrar uma família para Samir, e pede ajuda a Padre Lucas. Zenaide garante a Sabiá que Ernesto não está na casa de Zulma. Sônia aconselha Quincas a revelar para Candinho que sua reaproximação com Dita é um plano de Cunegundes. Quincas e Dita confessam um ao outro que não se amam mais. Candinho confronta Cunegundes. Quinzinho conta para Cunegundes que ainda é o proprietário oficial do sítio. Candinho tenta votar em Dita no concurso de rainha da rádio.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

