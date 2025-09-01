Topo

Êta Mundo Melhor!: fofoca de Quincas causa a discórdia na vida de Candinho

Quincas (Miguel Rômulo) e Candinho (Sérgio Guizé) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Divulgação/Globo
Colaboração para Splash, em São Paulo

01/09/2025 10h37

Quincas (Miguel Rômulo) vai acabar com farsa no capítulo desta segunda-feira (1º) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Quincas percebe que Candinho está se afastando de Dita. Logo depois, Sônia aconselha Quincas a revelar para Candinho que sua reaproximação com Dita é um plano de Cunegundes e é isso que ele faz.

Quincas e Dita confessam um ao outro que não se amam mais. Já sabendo de toda a verdade, Candinho confronta Cunegundes.

Ao final do capítulo, Candinho tenta votar em Dita no concurso de rainha da rádio. O protagonista começa a tentar se reaproximar da cantora após ser enganado.

Ainda nesta segunda, Celso afirma a Zulma que deverá encontrar uma família para Samir, e pede ajuda a Padre Lucas. Zenaide garante a Sabiá que Ernesto não está na casa de Zulma. Além disso, Quinzinho conta para Cunegundes que ainda é o proprietário oficial do sítio.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

