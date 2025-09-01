Dwayne Johnson rompe com moldes de Hollywood em drama corajoso no Festival de Veneza

Por Crispian Balmer

VENEZA (Reuters) - Dwayne "The Rock" Johnson, mais conhecido por seus papéis de ação de alta octanagem, saiu de sua zona de conforto em Hollywood para assumir um drama contundente em "Coração de Lutador", que estreia no Festival de Cinema de Veneza nesta segunda-feira.

O ex-astro da luta livre e grande sucesso de bilheteria interpreta o pioneiro das artes marciais mistas na vida real, Mark Kerr, cujo físico imponente e proeza no ringue escondiam uma natureza de fala mansa e lutas particulares.

O papel marca uma virada brusca para Johnson, que passou as duas últimas décadas encabeçando franquias familiares como "Jumanji" e a série "Velozes e Furiosos".

"Às vezes, é mais difícil saber do que você é capaz quando já foi enquadrado em alguma coisa", disse Johnson aos repórteres em Veneza.

"Isso pode colocá-lo em uma categoria e em um canto, e esse é o seu caminho, isso é o que as pessoas querem que você seja, isso é o que Hollywood quer que você seja. Eu simplesmente tinha esse desejo ardente, essa voz que dizia: 'Bem, e se houver mais'?"

Dirigido por Benny Safdie, "Coração de Lutador" traça a ascensão de Kerr nos primeiros dias das artes marciais mistas (MMA) e do Ultimate Fighting Championship (UFC), quando combates brutais no Japão ajudaram a definir o esporte nascente.

A história também mostra o preço que o esporte cobrou de Kerr -- uma dependência de analgésicos, um romance turbulento com sua namorada Dawn, interpretada por Emily Blunt, e a pressão esmagadora para conquistar vitória após vitória.

"É sobre a pressão para vencer, a pressão para entregar, e o que acontece quando a vitória se torna o inimigo", disse Johnson.

"É uma história de amor sobre Mark e Dawn, mas também sobre o amor de Mark pelo que ele fez, e sua luta para cumprir e superar seus desafios."

TRANSFORMAÇÃO

Johnson está quase irreconhecível no papel, ostentando cabelos castanhos encaracolados e parecendo ainda mais musculoso do que o normal para refletir a estatura física do próprio Kerr.

"Eu nem acredito que perguntei, mas eu disse: 'Dwayne, acho que você precisa ficar um pouco' e eu fiquei tipo, como posso dizer isso? 'maior, mais inchado'?", disse Safdie, que faz sua estreia como diretor solo depois de dividir os créditos com seu irmão Josh.

Blunt, que havia contracenado com Johnson na aventura "Jungle Cruise", da Disney, em 2021, disse que ficou "assustada" com a transformação dele. "Lembro-me de quando ele entrou como Mark pela primeira vez. Isso mudou o ar da sala. Foi como se todos se separassem, todos ficaram muito quietos", disse ela.

O próprio Kerr estava na sala para a coletiva de imprensa de segunda-feira e lágrimas apareceram em seus olhos quando ele foi apresentado.

Johnson disse que Kerr é "uma contradição ambulante, que já foi o maior lutador do planeta, mas também era gentil, amável, carinhoso e empático".

O próprio pai de Johnson era lutador profissional, mas o ator disse que ele não foi um modelo para esse papel.

"Não acho que meu pai tenha sido uma inspiração em termos de ternura. Não era realmente meu pai. Ele era um sem-teto quando tinha 13 anos, então sua capacidade de amar era muito limitada", disse Johnson, que reconheceu ter sentido nervosismo em sua primeira aparição em um grande festival de cinema europeu.

"Coração de Lutador" é um dos 21 filmes que concorrem ao prestigioso prêmio Leão de Ouro do festival, que será entregue em 6 de setembro.