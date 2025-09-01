Topo

'Dona de Mim': o pedido de Sofia que faz Samuel explodir de raiva

Sofia e Samuel em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo
Colaboração para Splash, em São Paulo

01/09/2025 19h00

Amanhã, terça-feira (2), Samuel perderá a paciência com Sofia em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Sofia pede para morar com Leo, e Samuel acaba se descontrolando com a menina. Nesse mesmo capítulo, Jaques contrata Gerusa como babá de Sofia.

Além disso, Jaques ironiza Samuel. E Ayla tenta conversar com Davi e o outro irmão, para que se entendam.

Danilo apoia Nina ao saber do acidente de Filipa. Jaques surpreende Danilo no hospital com Filipa. Nathan gosta de saber que Filipa confia em Jaques.

Rosa se entristece com o avanço de sua doença. Em seguida, Jaques pressiona a mãe para saber de sua saúde. Rosa se reúne com Vivian.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

