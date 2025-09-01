Topo

Entretenimento

'Dona de Mim' hoje (1º): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Jaques (Marcello Novaes) e Olívia (Andrezza Abreu) em "Dona de Mim" - Reprodução/Globo
Jaques (Marcello Novaes) e Olívia (Andrezza Abreu) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

01/09/2025 08h30

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (1º) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Deco cai na varanda do quarto de Jaques, e Nina se desespera. Jaques chama a polícia. Durval e Vespa desconfiam da ausência de Deco. Lorena e Marília admiram Ryan. Davi descobre que Jaques era apaixonado por Olívia. Stephany confirma para Leo que teve burnout e garante à irmã que irá se tratar. Rosa pede ajuda a Samuel para lidar com Jaques. Filipa confunde Jaques com Abel, mas afirma que não deseja se aproximar do cunhado. Caco pede que Gisele o ajude a se aproximar de Ayla. Pam exige que Samuel resolva a situação dos banheiros das funcionárias. Davi percebe o interesse de Jaques por Filipa. Samuel põe em votação os direitos trabalhistas na fábrica, e se surpreende quando Davi apoia Jaques.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Entretenimento

'Dona de Mim' hoje (5): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

'Êta Mundo Melhor!' hoje (5): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Filho de Gugu relembra briga com mãe e irmãs por herança: 'Realmente doeu'

Bruna Marquezine faz treino de glúteos e dá dica de execução do exercício

Paolla Oliveira lembra ataques ao corpo: 'Inferno que se tornou minha vida'

De Tóquio a Barretos: fã japonês cruza o mundo para ver Clayton & Romário

Ex-casal em 'spin-off' e a mudança de The Rock marcam as fofocas da semana

Médica e 40 anos mais nova: quem é a mulher de Carlos Alberto

Ator consagrado estreou em 'Terra Nostra' como filho de Ana Paula Arósio

Influenciador anuncia pausa na carreira para se tornar padre

Influenciador digital Rolling Ray morre aos 28 anos