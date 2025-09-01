Topo

'Dona de Mim': Davi descobre dois segredos em um só capítulo

Davi (Rafa Vitti) em "Dona de Mim" - Manoella Mello/Globo
Colaboração para Splash, em São Paulo

01/09/2025 11h10

Nesta segunda-feira (1º), em "Dona de Mim" (Globo), Davi (Rafael Vitti) terá destaque em cenas decisivas.

O que vai acontecer

Davi descobre que Jaques era apaixonado por Olívia, sua falecida mãe. Logo depois, Filipa confunde Jaques com Abel, mas afirma que não deseja se aproximar do cunhado.

Além disso, o personagem de Rafael Vitti percebe o interesse de Jaques por Filipa. Em cenas seguintes, Samuel põe em votação os direitos trabalhistas na fábrica, e se surpreende quando Davi apoia Jaques.

Também nesta segunda, Deco cai na varanda do quarto de Jaques, e Nina se desespera. Jaques chama a polícia.

Durval e Vespa desconfiam da ausência de Deco. Lorena e Marília admiram Ryan. Stephany confirma para Leo que teve burnout e garante à irmã que irá se tratar.

Rosa pede ajuda a Samuel para lidar com Jaques. Caco pede que Gisele o ajude a se aproximar de Ayla. Pam exige que Samuel resolva a situação dos banheiros das funcionárias.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

