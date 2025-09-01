Topo

Entretenimento

'Depois da Caçada', com Julia Roberts, estará na Abertura do festival do Rio

São Paulo

01/09/2025 08h08

O filme Depois da Caçada, de Luca Guadagnino, abrirá a 27.ª edição do Festival do Rio, que neste ano ocorre entre os dias 2 e 12 de outubro, marcando o início dos 11 dias de festival.

O longa será apresentado ao público do festival logo após a sua estreia mundial no Festival de Veneza. Será o terceiro filme de Guadagnino a ser exibido no evento carioca, depois de Me Chame Pelo Seu Nome e Melissa P.

A exibição de Depois da Caçada será no Cine Odeon - Centro Cultural Luiz Severiano Ribeiro, palco da Gala de Abertura do Festival. Os ingressos para a sessão ainda não estão disponíveis.

Distribuído pela Sony Pictures Brasil e produzido pela Amazon MGM Studios, Depois da Caçada é um thriller psicológico com elenco capitaneado por Julia Roberts e Andrew Garfield.

A atriz vencedora do Oscar interpreta Alma Olsson, uma renomada professora universitária de uma instituição de ensino de elite nos Estados Unidos que se vê diante de uma encruzilhada pessoal e profissional que ameaça trazer à tona segredos de seu passado.

Oficinas

Neste ano, o Festival do Rio participa da Temporada França-Brasil 2025, iniciativa que marca os 200 anos da relações diplomáticas entre os dois países. A organização é do Institut Français e do Instituto Guimarães Rosa, com apoio dos Ministérios da Cultura e das Relações Exteriores do Brasil e da França.

O intercâmbio vai reunir 40 estudantes e nove professores de cinema para cinco dias de oficinas práticas e teóricas nas instalações da Universidade Federal Fluminense (UFF), entre os dias 4 e 8 de outubro.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

'Dona de Mim' hoje (5): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

'Êta Mundo Melhor!' hoje (5): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Filho de Gugu relembra briga com mãe e irmãs por herança: 'Realmente doeu'

Bruna Marquezine faz treino de glúteos e dá dica de execução do exercício

Paolla Oliveira lembra ataques ao corpo: 'Inferno que se tornou minha vida'

De Tóquio a Barretos: fã japonês cruza o mundo para ver Clayton & Romário

Ex-casal em 'spin-off' e a mudança de The Rock marcam as fofocas da semana

Médica e 40 anos mais nova: quem é a mulher de Carlos Alberto

Ator consagrado estreou em 'Terra Nostra' como filho de Ana Paula Arósio

Influenciador anuncia pausa na carreira para se tornar padre

Influenciador digital Rolling Ray morre aos 28 anos