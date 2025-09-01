Topo

Entretenimento

Dado Dolabella se pronuncia após condenação à prisão por agredir ex-namorada

São Paulo

01/09/2025 12h07

O ator Dado Dolabella se pronunciou após ser condenado à prisão por agredir uma ex-namorada, que também é sua prima, em 2020. Neste sábado, 30, Dado publicou um comunicado no Instagram afirmando repudiar "qualquer forma de violência".

O artista foi condenado a 2 anos e 4 meses de detenção em regime aberto, segundo informações do g1. O processo corre em segredo de Justiça.

Na sexta-feira, 29, a defesa do ator já havia publicado um pronunciamento contestando a condenação e afirmando que irá recorrer da decisão. Leia a nota completa mais abaixo.

No Instagram, Dado disse respeitar "profundamente todas as mulheres vítimas de violência". Além disso, ele também agradeceu às pessoas que demonstraram apoio ao artista após a condenação.

Entenda o caso

Conforme informações do g1, Dado é acusado de ter agredido a ex-namorada em 2020 com puxões de cabelo, tapas e socos no rosto. Durante o interrogatório, ele teria negado as acusações, mas não teria explicado lesões no corpo da vítima.

Os antecedentes do ator, que foi condenado por agredir Luana Piovani e a camareira da atriz, mas foi absolvido em 2016, contribuíram para a condenação. O fato de Dado ter rompido o tímpano da vítima, segundo o g1, também foi um agravante.

Conforme o portal, a decisão é da juíza Cíntia Souto Machado, do VII Juizado de Violência Doméstica da Barra da Tijuca.

O que diz a defesa de Dado Dolabella

Em nota publicada também no Instagram, a advogada responsável pela defesa do ator, Fernanda Tripode, contestou a decisão da juíza responsável e afirmou que pretende recorrer.

A advogada alegou que a decisão teria sido baseada apenas na palavra da denunciante, sem testemunhas ou provas, e que o laudo do processo possuiria "falhas técnicas graves". Fernanda também apontou supostas "contradições importantes entre o Boletim de Ocorrência e o depoimento prestado em juízo".

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Entretenimento

Edu Guedes tem nova vitória na Justiça contra ex de Ana Hickmann

De 'Jango' a 'Anos Rebeldes': as obras do documentarista Silvio Tendler

Alexandre Correa é condenado a pagar R$ 60 mil por danos morais a Edu Guedes

Morre Silvio Tendler, o 'cineasta dos sonhos interrompidos', aos 75 anos

Chá da morte? Heleninha cai em plano cruel de 2 personagens em 'Vale Tudo'

PVC indica 3 estádios para Virgínia e Vini Jr terem um date

SP receberá edição itinerante de tradicional festival de cinema ambiental

Vingança contra Jaques? Filipa prova que mudou muito em 'Dona de Mim'

Internado, Raul Gil está estável após diverticulite aguda e desidratação

Channing Tatum perde 31 kg para novo filme e mostra antes e depois

Internação de Raul Gil expõe conflito familiar; entenda a briga entre herdeiros