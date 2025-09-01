'Saída de Fe Paes Leme foi injusta, Nicole Bahls nem dançou', diz Barney

Chico Barney rebateu, em tom de brincadeira, a declaração de Fernanda Paes Leme após a eliminação da atriz do 'Dança dos Famosos', durante o Central Splash, do Canal UOL. O colunista afirmou não recordar de ter previsto a vitória da artista, como sugerido ao vivo na Globo, criticou a eliminação da atriz e cornetou Nicole Bahls: "Nem dançou".

Fernanda foi eliminada na repescagem do quadro, exibido no Domingão com Huck, e brincou dizendo que 'mataria' Chico Barney por supostamente ter apostado em sua vitória. A fala bem-humorada ganhou repercussão nas redes sociais e entre colegas.

E aí nós tivemos, no anúncio ali das eliminações e das notas, uma comoção muito forte. Inclusive, Fernanda Paes Leme saiu de si. Ficou fora de si. Ela se emocionou, agradeceu a experiência no programa e citou o jornalista Chico Barney, que teria afirmado que ela seria a campeã da edição. Eu não lembro de ter dito isso.

Chico Barney

O colunista, que considerou injusta a eliminação, também brincou com a possibilidade de manipulação de suas falas, mencionando o uso de inteligência artificial para criar vídeos falsos e brincou sobre a criatividade dessas montagens.

Eu não tenho o menor registro de ter dito isso. Só que é muito fácil de piratear hoje em dia, com inteligência artificial, com montagem... Foram palavras fortes, minha família me ligou preocupada. Chico Barney

"Essa eliminação não era dela. Era do Luan ou da Nicole. Não configura dança o que a Nicole Bahls fez ontem. Ela entregou a parte dos Famosos, a da Dança, não", adicionou o colunista.

