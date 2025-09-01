Barney: 'CBF destrói as chances da segunda temporada de Estrela da Casa'

Chico Barney, colunista do UOL, criticou as frequentes mudanças de horário na grade da Globo causadas pela transmissão de jogos de futebol, durante o Central Splash, do Canal UOL. Para ele, a emissora deveria abrir mão dos direitos esportivos e priorizar novidades em entretenimento.

Recentemente, a Globo precisou ajustar a exibição do reality musical Estrela da Casa para acomodar partidas ao vivo, o que impactou a fidelização da audiência e gerou debates sobre o equilíbrio entre esporte e outros formatos na TV aberta.

E na quarta, já na segunda semana, vão mudar a data de exibição do dia mais importante do programa, por culpa da CBF, por culpa da Seleção Brasileira, por culpa da Copa do Mundo, não sei se é eliminatório, não sei se é amistoso, mas culpa do Carlo Ancelotti. A responsabilidade dele já vai bagunçar a programação do Estrela da Casa já na sua segunda semana.

Chico Barney

Acho que é um vacilo. Pô, já na segunda semana ter isso. Eles deviam programar esses programas de acordo com o futebol, já. Eu não vejo a hora da Globo abrir mão dos direitos de exibição do futebol no Brasil. Ninguém aguenta mais futebol. Não tem mais porquê futebol. Todos os times já jogaram um contra os outros. Não tem mais novidade nenhuma. No Estrela da Casa, tem novidade. Chico Barney

Não é verdade? Essa é a minha opinião. Pra mim, chega de futebol. Ninguém aguenta mais.

Chico Barney

