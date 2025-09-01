Topo

Entretenimento

Biógrafo diz que Cássia Eller foi obrigada a gravar música de Marisa Monte

São Paulo

01/09/2025 21h54

O jornalista Tom Cardoso prepara o lançamento do livro Eu quero ser Cássia Eller - Uma Biografia (HarperCollins), na qual narra detalhes da vida e da carreira da cantora. A nova biografia da cantora tem previsão de lançamento para novembro.

De acordo com Cardoso, um dos relatos que o livro traz é o de que Cássia Eller detestava a música Palavras ao Vento, composição de Marisa Monte e Moraes Moreira que ela gravou no álbum Com Você... Meu Mundo Ficaria Completo, de 1999. O escritor afirma, em um post para promover o livro em seu perfil no Instagram, que Cássia achava que a canção não tinha nada a ver com ela.

No entanto, Cássia acabou gravando Palavras ao Vento, segundo Cardoso, por imposição de Leonardo Netto, na época, empresário tanto de Cássia quanto de Marisa. Nando Reis, amigo de ambas, e produtor de Cássia no disco, alterou a composição, tornando a original valsa em algo mais pop. Mesmo assim, a cantora seguiu torcendo o nariz para a faixa.

Prova disso, de acordo com Cardoso, é que Cássia jamais cantou a música, que se tornou sucesso, na turnê do álbum, nem mesmo quando Marisa foi assisti-la. Palavras ao Vento foi tema de abertura da novela Além do Tempo, de 2015.

Na biografia, Cardoso também narra outras histórias inusitadas, como o encontro de Cássia com Renato Russo, que quase terminou em um trisal, revela um grave preconceito que a cantora sofreu em uma casa de show e promete novos detalhes sobre a morte de Cássia, ocorrida em dezembro de 2001.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Entretenimento

WZ Beat exibe antes e depois de perder 47 kg; veja comparativo

Tom Holland revela diagnóstico de TDAH: 'Intimidador'

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 4/9 a 13/9

O que Leonardo tem? Odete enlouquece com atitude do filho em 'Vale Tudo'

Autoridades argentinas recuperam quadro roubado pelos nazistas, encerrando mistério de 80 anos

Filme sobre Gaza é aplaudido por 23 minutos em Veneza com gritos de 'Palestina livre'

Banda britânica Radiohead anuncia primeira turnê em sete anos

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 4/9 a 13/9

Bruna Surfistinha recorda vício em cocaína: 'Caí no fundo do poço'

Samuel destrói sonho de Sofia por causa de Ryan em 'Dona de Mim'; entenda

Ivete Sangalo parabeniza ex-namorado Luciano Huck por aniversário