Da favela à novela da Globo: atores contam dificuldades até reconhecimento

Faíska Alves e Pedro Henrique Ferreira são destaques em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo
Filipe Pavão
do UOL

De Splash, no Rio

01/09/2025 05h30

Amigos em "Dona de Mim", os atores Faíska Alves, 24, e Pedro Henrique Ferreira, 21, também nutrem uma amizade fora da telas e possuem semelhanças em suas trajetórias: os dois tiveram suas histórias transformadas pela arte.

Faíska: de São Gonçalo para os Estúdios Globo

Natural do Complexo da Alma, na periferia de São Gonçalo, Faíska diz estar "vivendo um sonho" ao fazer sua primeira novela. "É muito legal ver o carinho das pessoas na rua. Me sinto muito acolhido", diz o intérprete de Jeff.

Antes da TV, ele já havia participado de séries do Globoplay e do Multishow, mas ganhou notoriedade ao lado do irmão gêmeo, Fumassa, com vídeos de dança nas redes sociais. "Na rua, me perguntam se sou ele e vice-versa. Às vezes digo que sou para não ter que dar explicação... Vida de gêmeos é uma confusão", brinca.

Hoje, Faíska e Fumassa investem na atuação, enquanto o irmão GG gerencia a carreira da dupla. Além da TV, eles têm músicas nas plataformas digitais, comandam uma marca de roupas e mantêm um projeto social na comunidade onde cresceram.

Costumo dizer que o que fez a gente chegar onde chegou foi um instinto de sobrevivência. Começamos fazendo tudo que estava ao nosso alcance e continuamos no que deu certo. Hoje a atuação tem dado resultados e é algo que queremos levar para a vida.

A relação com a moda nasceu da necessidade. "A gente vem de uma família bem simples. Sempre usamos roupas doadas. Minha mãe trabalhava como empregada doméstica, e as roupas que os filhos da patroa não usavam mais, ela levava para casa. Para nós era como roupa nova."

Com o tempo, Faíska e o irmão transformaram essa realidade em oportunidade. "Começamos a ir a brechós, montar looks, customizar calças. Comprávamos por R$ 10, apertávamos, rasgávamos, manchávamos com cloro e vendíamos por R$ 80 no Instagram. Fomos juntando dinheiro até lançar nossa marca."

Hoje, a dupla comanda a grife Quebra, criada para celebrar sua trajetória. "Chamamos assim porque quebramos barreiras para chegar onde estamos. Nossa vida é transformar situações complicadas em momentos bons."

