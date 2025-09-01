Após bariátrica, Leandro Hassum diz que ainda se vê com 160 kg

Leandro Hassum falou em um quadro do Fantástico sobre como sua vida mudou depois de ter feito uma cirurgia bariátrica e perder 80 kg.

O que aconteceu

O humorista foi questionado no quadro "Pode Perguntar" se teve medo da cirurgia. Ele confessou que sim, mas que entendeu que ela seria positiva para a sua vida.

Hassum fez a bariátrica há 11 anos, quando pesava cerca de 160 kg. Até hoje ele ainda tem dificuldade de processar as mudanças pelas quais seu corpo passou.

Procurei uma psicóloga, que me trata até hoje, para que eu pudesse entender meu novo corpo. Eu olho para o espelho, ainda me vejo com 160 kg, mesmo 11 anos depois de operado.

Leandro Hassum

Essa mudança, segundo Hassum, teve um impacto na sua vida profissional. "Num primeiro momento, houve uma repulsa muito grande", relembra. Ele também disse que passou a sofrer com mais comentários de ódio depois de perder peso.