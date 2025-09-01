Topo

Entretenimento

'Cavalo': a lembrança inusitada de Ana Paula Arósio no set de Terra Nostra

Ana Paula Arósio interpretou Giuliana em "Terra Nostra"; à direita, ela com cavalo em "Anita & Garibaldi" - Divulgação/Globo
Ana Paula Arósio interpretou Giuliana em 'Terra Nostra'; à direita, ela com cavalo em 'Anita & Garibaldi' Imagem: Divulgação/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

01/09/2025 13h37

Ana Paula Arósio, 50, relembrou momento inusitado das gravações de "Terra Nostra" em quadro do Fantástico. A novela de 1999 estreia hoje (1º) na faixa Edição Especial, da Globo.

O que aconteceu

A atriz relembrou os bastidores da novela de 1999. Na novela, ela interpretou a protagonista, Giuliana Splendore, uma jovem italiana que imigrava para o Brasil no final do século 19.

Relacionadas

Sabia disso? Nicolas Prattes interpretou papel inusitado em 'Terra Nostra'

Relembre 9 atores de 'Terra Nostra' que já morreram

Calloni se emocionou atuando em 'Terra Nostra': 'História da minha família'

Em novela de época a gente sempre usa cavalo. Os meninos responsáveis pelos cavalos me deixavam montar o Quebra-Coco, que era um cavalo super mansinho Ana Paula Arósio

Ela chegou a entrar na sala do diretor da novela com o animal. "Eu montava e ia visitar o Jayme Monjardim no estúdio. Eu montava e entrava dentro da sala de edição. Com um cavalo", contou Arósio, aos risos.

1 - Divulgação/TV Globo - Divulgação/TV Globo
Giuliana (Ana Paula Arósio), de "Terra Nostra"
Imagem: Divulgação/TV Globo

"A gente ia baixando, quietinho. Dentro do estúdio não me deixaram entrar". "As pessoas talvez esperassem sim [que eu fizesse isso", finalizou.

Ana Paula Arósio de volta às novelas?

Ana Paula Arósio está afastada da TV desde 2010 quando atuou na série da Globo "Na Forma da Lei". A atriz mora desde no interior da Inglaterra desde 2015. Nos últimos anos, ela surpreendeu ao aparecer em algumas publicidades brasileiras.

Neste ano, em visita ao Brasil, ela foi abordada por um fã, que a questionou sua pretensão de voltar às novelas. "Por enquanto, não", respondeu de maneira simpática.

Mesmo assim, a atriz deixou uma ponta de esperança ao falar se há alguma chance: "Sim", garantiu. Acompanhada por sua assessora, ela fez questão de frisar: "A gente não sabe ainda"

Ana Paula Arósio 'retorna' à Globo - Reprodução/Globo - Reprodução/Globo
Ana Paula Arósio 'retorna' à Globo para anunciar 'Terra Nostra'
Imagem: Reprodução/Globo

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

2 pessoas matam Odete? Novos rumos de Vale Tudo indicam dupla de criminosas

Jason Momoa viverá personagem do Brasil em novo 'Street Fighter'

Bruna Marquezine interrompeu intimidade entre Sasha e marido: 'Transando'

Mauricio de Sousa será homenageado na Mostra de Cinema de São Paulo com Prêmio Leon Cakoff

Charlie Sheen fala abertamente sobre ter feito sexo com homens

Premiê Carney e atores canadenses homenageiam ícone da comédia John Candy no Festival de Toronto

'Essa lista é boa': Galisteu quer Davi, Melody e filho do Gugu na Fazenda

Gloria Groove abre jogo sobre futuro da carreira: 'Me explorar como ator'

Edu Guedes tem nova vitória na Justiça contra ex de Ana Hickmann

De 'Jango' a 'Anos Rebeldes': as obras do documentarista Silvio Tendler

Alexandre Correa é condenado a pagar R$ 60 mil por danos morais a Edu Guedes