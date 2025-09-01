'Cavalo': a lembrança inusitada de Ana Paula Arósio no set de Terra Nostra

Ana Paula Arósio, 50, relembrou momento inusitado das gravações de "Terra Nostra" em quadro do Fantástico. A novela de 1999 estreia hoje (1º) na faixa Edição Especial, da Globo.

O que aconteceu

A atriz relembrou os bastidores da novela de 1999. Na novela, ela interpretou a protagonista, Giuliana Splendore, uma jovem italiana que imigrava para o Brasil no final do século 19.

Em novela de época a gente sempre usa cavalo. Os meninos responsáveis pelos cavalos me deixavam montar o Quebra-Coco, que era um cavalo super mansinho Ana Paula Arósio

Ela chegou a entrar na sala do diretor da novela com o animal. "Eu montava e ia visitar o Jayme Monjardim no estúdio. Eu montava e entrava dentro da sala de edição. Com um cavalo", contou Arósio, aos risos.

Giuliana (Ana Paula Arósio), de "Terra Nostra" Imagem: Divulgação/TV Globo

"A gente ia baixando, quietinho. Dentro do estúdio não me deixaram entrar". "As pessoas talvez esperassem sim [que eu fizesse isso", finalizou.

Ana Paula Arósio de volta às novelas?

Ana Paula Arósio está afastada da TV desde 2010 quando atuou na série da Globo "Na Forma da Lei". A atriz mora desde no interior da Inglaterra desde 2015. Nos últimos anos, ela surpreendeu ao aparecer em algumas publicidades brasileiras.

Neste ano, em visita ao Brasil, ela foi abordada por um fã, que a questionou sua pretensão de voltar às novelas. "Por enquanto, não", respondeu de maneira simpática.

Mesmo assim, a atriz deixou uma ponta de esperança ao falar se há alguma chance: "Sim", garantiu. Acompanhada por sua assessora, ela fez questão de frisar: "A gente não sabe ainda"