Cachaça, piscina, moto: Zé Felipe detalha curtição 'caótica' em Barretos

A passagem de Zé Felipe, 27, por Barretos foi uma atração a parte a 70ª Festa do Peão de Barretos. Solteiro desde o fim do casamento com Virginia Fonseca, o cantor chegou ao Barretão como suposto affair de Ana Castela, 21, e deixou o evento tendo possível romance com Duda Bertelli, 19, no centro das especulações.

O artista curtiu Barretos, cidade do interior de São Paulo, sem medo de ser feliz. Foi o que o cantor contou para Splash, em entrevista pré-show no palco Amanhecer, na última sexta-feira (29).

Muito feliz. Dessa vez eu consegui vir pro Barretos dois dias antes pra aproveitar. Bebemos cachaça no parque, aproveitamos, fomos ao acampamento. Foi maravilhoso, fui muito bem recebido e vir pra Barretos com a turma que curte não só eu, mas a família inteira é bom demais.

Zé Felipe, em entrevista para Splash

Indagado para resumir como foram os dois dias no evento, o cantor caiu na risada para dizer que "foi caótico". "Caótico, pai. Nós fomos pra lascar aqui no Barretos. Nós bebemos cachaça, nós andamos de moto, nós curtimos pulando na piscina. Tudo que você possa imaginar nós fizemos aqui."

O cantor repercutiu em Barretos após ganhar carona de Duda Bertelli — que levantou rumores de possível affair. Ele também gravou um clipe com a dupla Clayton e Romário no camping e recebeu carinho do público por onde passou, no Parque do Peão. "Fui muito feliz no Barretão. Conseguimos curtir pelo menos dois dias aí e se Deus quiser ano que vem tem mais."

O Zé Felipe saindo correndo de carona na moto pra ir cagar KKKKKKKKK pic.twitter.com/8ikiSSlW29 -- Sofreneja (@SofrenejaOf) August 29, 2025

"Sertanejo me apoiou"

Zé Felipe foge à regra quando o assunto é fama. Filho do cantor Leonardo, ele já cresceu em meio aos holofotes da carreira do pai, também se tornou cantor e se diz feliz em ter o apoio do mundo sertanejo até quando se arriscou em gêneros musicais diferentes.

Acho que toda forma de carinho é sempre muito bem-vinda e é uma coisa que é verdadeira. Eu acho que o sertanejo, em geral, é tão grande por isso, por um abraçar o outro, por ser um movimento que é muito unido. Eu sempre fui muito abraçado e já gravei várias coisas, como funk e forró, mas sempre o sertanejo me apoiou.

Zé Felipe

Artista vê a parceria dos artistas sertanejos como o grande trunfo para deixar o gênero musical na boca do povo. "Acho que o que faz o sertanejo ser tão grande como é hoje, é essa união, sabe? Esse carinho que um artista tem com o outro, que apesar de ter esse negócio de concorrência, mas está todo mundo ali se ajudando sempre. Acho que isso faz o sertanejo ser tão gigante como é."

Zé Felipe canta com Duda Bertelli em Barretos Imagem: Eduardo Martins / Brazil News

*Os repórteres viajaram ao evento a convite da organização.