Topo

Entretenimento

Cachaça, piscina, moto: Zé Felipe detalha curtição 'caótica' em Barretos

Péterson Neves e Bruna Gavioli
do UOL

De Splash, em Barretos (SP)*

31/08/2025 01h48

A passagem de Zé Felipe, 27, por Barretos foi uma atração a parte a 70ª Festa do Peão de Barretos. Solteiro desde o fim do casamento com Virginia Fonseca, o cantor chegou ao Barretão como suposto affair de Ana Castela, 21, e deixou o evento tendo possível romance com Duda Bertelli, 19, no centro das especulações.

O artista curtiu Barretos, cidade do interior de São Paulo, sem medo de ser feliz. Foi o que o cantor contou para Splash, em entrevista pré-show no palco Amanhecer, na última sexta-feira (29).

Muito feliz. Dessa vez eu consegui vir pro Barretos dois dias antes pra aproveitar. Bebemos cachaça no parque, aproveitamos, fomos ao acampamento. Foi maravilhoso, fui muito bem recebido e vir pra Barretos com a turma que curte não só eu, mas a família inteira é bom demais.
Zé Felipe, em entrevista para Splash

Relacionadas

Fernanda Montenegro se emociona em peça de Duvivier e é ovacionada

Filho de Faustão faz declaração ao pai com fotos da família: 'Amor'

Verissimo: 'Quatro de cinco textos atribuídos a mim não fui eu que escrevi'

Indagado para resumir como foram os dois dias no evento, o cantor caiu na risada para dizer que "foi caótico". "Caótico, pai. Nós fomos pra lascar aqui no Barretos. Nós bebemos cachaça, nós andamos de moto, nós curtimos pulando na piscina. Tudo que você possa imaginar nós fizemos aqui."

O cantor repercutiu em Barretos após ganhar carona de Duda Bertelli — que levantou rumores de possível affair. Ele também gravou um clipe com a dupla Clayton e Romário no camping e recebeu carinho do público por onde passou, no Parque do Peão. "Fui muito feliz no Barretão. Conseguimos curtir pelo menos dois dias aí e se Deus quiser ano que vem tem mais."

"Sertanejo me apoiou"

Zé Felipe foge à regra quando o assunto é fama. Filho do cantor Leonardo, ele já cresceu em meio aos holofotes da carreira do pai, também se tornou cantor e se diz feliz em ter o apoio do mundo sertanejo até quando se arriscou em gêneros musicais diferentes.

Acho que toda forma de carinho é sempre muito bem-vinda e é uma coisa que é verdadeira. Eu acho que o sertanejo, em geral, é tão grande por isso, por um abraçar o outro, por ser um movimento que é muito unido. Eu sempre fui muito abraçado e já gravei várias coisas, como funk e forró, mas sempre o sertanejo me apoiou.
Zé Felipe

Artista vê a parceria dos artistas sertanejos como o grande trunfo para deixar o gênero musical na boca do povo. "Acho que o que faz o sertanejo ser tão grande como é hoje, é essa união, sabe? Esse carinho que um artista tem com o outro, que apesar de ter esse negócio de concorrência, mas está todo mundo ali se ajudando sempre. Acho que isso faz o sertanejo ser tão gigante como é."

Zé Felipe canta com Duda Bertelli em Barretos - Eduardo Martins / Brazil News - Eduardo Martins / Brazil News
Zé Felipe canta com Duda Bertelli em Barretos
Imagem: Eduardo Martins / Brazil News

*Os repórteres viajaram ao evento a convite da organização.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Entretenimento

Estrela da Casa: Ruama é a segunda eliminada do reality

Marina Ruy Barbosa e Alexandre Nero posam 11 anos após 'Império'; confira

Lady Gaga cancela show em Miami minutos antes do início: 'Lamento muito'

WZ Beat exibe antes e depois de perder 47 kg; veja comparativo

Tom Holland revela diagnóstico de TDAH: 'Intimidador'

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 4/9 a 13/9

O que Leonardo tem? Odete enlouquece com atitude do filho em 'Vale Tudo'

Autoridades argentinas recuperam quadro roubado pelos nazistas, encerrando mistério de 80 anos

Filme sobre Gaza é aplaudido por 23 minutos em Veneza com gritos de 'Palestina livre'

Banda britânica Radiohead anuncia primeira turnê em sete anos

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 4/9 a 13/9