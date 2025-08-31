Topo

Xande de Pilares diz que traiu e mulher jogou suas coisas fora por vingança

Xande de Pilares admitiu já ter sido infiel - Leca Suzuki/Espaço Unimed
Xande de Pilares admitiu já ter sido infiel Imagem: Leca Suzuki/Espaço Unimed
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

31/08/2025 12h42

Xande de Pilares, 55, admitiu que já foi infiel em um relacionamento do passado e que a mulher na época se vingou ao jogar suas coisas fora.

O que aconteceu

Pilares explicou que na época estava envolvido com uma mulher, mas conheceu outra em um pagode e foi pego no flagra. "Eu passei por uma situação um pouco delicada uma vez, quando o Revelação fazia o pagode do Pimpolho, e eu tinha uma criatura que eu me relacionava na época, e ela me pegou no flagra com outra criatura", declarou durante participação no Lady Night (Multishow).

Cantor explicou que sua então companheira jogou suas coisas fora, inclusive algumas composições. "Ela foi em casa, pegou tudo que era meu, cueca, letra de música, barbeador, chegou no pagode e jogou tudo".

Atualmente, Xande de Pilares é casado com a influenciadora Thay Pereira e, juntos, são pais de Estrela, 1. O cantor também é pai de Alexandre Lucas e Alexandre Junior, de outro relacionamento.

