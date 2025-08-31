Topo

Virginia se surpreende ao ser questionada se voltaria com algum de seus ex

Virginia se surpreende com pergunta sobre o ex - Reprodução/Instagram
Virginia se surpreende com pergunta sobre o ex Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Salvador

31/08/2025 15h49

Virginia Fonseca, 26, foi surpreendida durante apresentação do seu programa Sabadou, no SBT, ao ser questionada sobre seus ex-companheiros.

O que aconteceu

A situação aconteceu durante o quadro Se Beber Não Fale, onde os famosos são questionados sobre questões polêmicas. Quem não responde precisa tomar um drink. A convidada Mari Menezes foi quem fez a pergunta para Virginia.

Você voltaria com um dos seus ex e por quê?
Mari Menezes, em pergunta a Virginia

Virginia ficou sem reação e sua mãe, Margareth Serrão, repreendeu. "Fala que não."

"Mas é uma pergunta tranquila", rebateu a influenciadora. Virginia, então, respondeu: "Vou beber."

Não, não dá. Sabe quando dá vontade de falar, tá aqui [na ponta da língua].
Virginia

Virginia Fonseca teve dois relacionamentos. A empresária e Zé Felipe anunciaram a separação em maio deste ano após cinco anos juntos. Já o relacionamento com o influencer Rezende acabou em 2020, após dois anos juntos.

