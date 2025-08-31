Virginia se surpreende ao ser questionada se voltaria com algum de seus ex

Virginia Fonseca, 26, foi surpreendida durante apresentação do seu programa Sabadou, no SBT, ao ser questionada sobre seus ex-companheiros.

O que aconteceu

A situação aconteceu durante o quadro Se Beber Não Fale, onde os famosos são questionados sobre questões polêmicas. Quem não responde precisa tomar um drink. A convidada Mari Menezes foi quem fez a pergunta para Virginia.

Você voltaria com um dos seus ex e por quê?

Mari Menezes, em pergunta a Virginia

Virginia ficou sem reação e sua mãe, Margareth Serrão, repreendeu. "Fala que não."

"Mas é uma pergunta tranquila", rebateu a influenciadora. Virginia, então, respondeu: "Vou beber."

Não, não dá. Sabe quando dá vontade de falar, tá aqui [na ponta da língua].

Virginia

Virginia Fonseca teve dois relacionamentos. A empresária e Zé Felipe anunciaram a separação em maio deste ano após cinco anos juntos. Já o relacionamento com o influencer Rezende acabou em 2020, após dois anos juntos.