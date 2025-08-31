Topo

Top 10 da Netflix: veja os filmes mais assistidos da história da plataforma

"Bird Box" (2018), "O Mundo Depois de Nós" (2023) e "Guerreiras do K-Pop" (2025) estão no ranking dos 10 filmes mais vistos na Netflix - Divulgação/Globo
Colaboração para Splash, em São Paulo

31/08/2025 05h30

A Netflix divulgou nesta semana seu tradicional ranking de produções mais populares e apresentou uma grande mudança. A animação "Guerreiras do K-Pop", lançada em junho deste ano, ultrapassou "Alerta Vermelho" (2021), assumindo a liderança absoluta entre os longas mais vistos da história da plataforma. Confira, a seguir, o top 10 mundial atual.

1 - 'Guerreiras do K-Pop' (2025) - 236 milhões de visualizações

A história de Chris Appelhans e Maggie Kang acompanha Rumi, Mira e Zoey, integrantes do grupo feminino HUNTR/X. Enquanto brilham nos palcos como estrelas do K-pop, elas escondem um segredo: são caçadoras de demônios que precisam lidar com o mundo sobrenatural e ainda enfrentar a rivalidade contra a boyband Saja Boys.

2 - 'Alerta Vermelho' (2021) - 230,9 milhões de visualizações

Em "Alerta Vermelho", um agente do FBI se une a um ladrão de arte para capturar a criminosa mais procurada do mundo, conhecida como O Bispo. A improvável parceria coloca os três em uma aventura global repleta de golpes, perseguições e reviravoltas. O longa, dirigido por Rawson Marshall Thurber, é protagonizado por Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot.

3 - 'Bagagem de Risco' (2024) - 172,1 milhões de visualizações

No filme, um agente da TSA (Taron Egerton) é chantageado por um viajante misterioso na noite de Natal. A partir daí, se vê obrigado a permitir a entrada de um pacote perigoso em um voo, enquanto a vida de sua namorada grávida (Sofia Carson) está em jogo; em meio à pressão e ao risco de um desastre aéreo, o agente precisa encontrar uma saída para enganar o vilão e salvar centenas de passageiros.

4 - 'Não Olhe para Cima' (2021) - 171,4 milhões de visualizações

Dois astrônomos (Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence) descobrem que um cometa está prestes a colidir com a Terra. Na corrida para alertar a população, enfrentam a descrença da mídia e dos políticos. Com direção de Adam McKay, o filme alcançou sucesso por conta da crítica social ao negacionismo.

5 - 'O Projeto Adam' (2022) - 157,6 milhões de visualizações

Um piloto que viaja no tempo encontra seu eu adolescente e, juntos, precisam lidar com o passado para garantir o futuro. Mark Ruffalo, Ryan Reynolds, Walker Scobell e Jennifer Garner protagonizam a trama que gira em torno de reconciliação e família.

6 - 'Bird Box' (2018) - 157,4 milhões de visualizações

Neste longa pós-apocalíptico de Susanne Bier, criaturas invisíveis levam qualquer pessoa que as veja ao suicídio. No meio do caos, Malorie (Sandra Bullock) luta para proteger seus filhos em busca de um lugar seguro.

7 - 'De Volta à Ação' (2025) - 147,2 milhões de visualizações

Após 15 anos afastados da espionagem, Matt e Emily voltam à ativa quando suas identidades secretas são reveladas. Dirigido por Seth Gordon, o longa que mescla ação com comédia é protagonizado por Cameron Diaz, Jamie Foxx e Glenn Close.

8 - 'O Mundo Depois de Nós' (2023) - 143,4 milhões de visualizações

Amanda (Julia Roberts) e Clay (Ethan Hawke) decidem passar um fim de semana em uma mansão de luxo com os filhos, mas são surpreendidos. O que parecia ser uma fuga tranquila muda de rumo quando um ataque cibernético causa um apagão. De repente, dois estranhos batem à porta: G.H. (Mahershala Ali) e Ruth (Myha'la), dizendo que a casa é deles.

9 - 'Agente Oculto' (2022) - 139,3 milhões de visualizações

Neste filme de Joe e Anthony Russo, o agente mais letal da CIA (Ryan Gosling) descobre segredos sombrios da agência. Para eliminá-lo, um ex-colega (Chris Evans) mobiliza assassinos do mundo inteiro.

10 - 'Donzela' (2024) - 138 milhões de visualizações

A princesa Elodie (Millie Bobby Brown) acredita que vai se casar com o príncipe Henry (Nick Robinson). Mas o que parecia um conto de fadas se transforma em armadilha: ela é entregue como sacrifício a um dragão. A direção ficou por conta de Juan Carlos Fresnadillo.

