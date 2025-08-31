'Não me interessa escrever sobre a minha vida', afirma escritor italiano

O escritor italiano Sandro Veronesi, 66, conseguiu um feito quase inédito: vencer o prestigiado Prêmio Strega duas vezes —há apenas outro autor que realizou o mesmo feito. A primeira foi em 2006, com o romance "Caos Calmo", que chegou a ser vendido no Brasil pela editora Rocco. No ano que vem, a Autêntica Contemporânea irá relançar o livro com o novo selo. A segunda foi em 2020 com "O Colibri".

Em entrevista a Splash, ele falou sobre a forte presença de tragédias em seus livros, sua relação com o Brasil e por que evita escrever sobre a própria vida nos romances. "Literatura não é reproduzir algo que aconteceu de forma real. É imaginação", disse. Abaixo, leia a entrevista completa com Sandro Veronesi.

Splash: No livro "O Colibri", há diversas referências ao Brasil, como o desastre em Mariana (MG) e a amizade fictícia entre um personagem com o cartunista Mauricio de Sousa. De onde vem a relação com o Brasil?

Sandro Veronesi: Fiquei impressionado com o desastre de Minas Gerais e como precisava de algo bem distante do local onde se passa o livro, essa foi a decisão. Não sabia tantas coisas sobre esse desastre, mas acompanhei pela imprensa quando aconteceu. Pensei que poderia ser o desastre certo sobre o qual escrever.

E não estava pensando no Brasil, estava pensando no desastre. Há muitas coisas sobre as quais se pode escrever se você pensar no Brasil.

Também sou um 'garoto internacional'. Tenho referências do mundo todo, não só do Brasil. Nos anos 70, foi a primeira vez em que um garoto podia realmente ser internacional.

Não havia internet, nem smartphones, nem nada disso, mas a música unia todos os jovens do mundo. E começamos a ter revistas e até filmes que falavam sobre o mundo inteiro, não só sobre a pequena parte dele onde você vivia.

Então, para mim é totalmente normal citar ou encontrar desastres distantes de mim. Aproveitei isso enquanto crescia, principalmente se comparado com meus pais, que cresceram e viveram em cidades muito locais. Eles não falavam inglês, sabe?

"O Colibri" aparece na lista de mais vendidos no Brasil, seja em feiras do livro ou da própria editora. Por que você acha que o livro fez tanto sucesso aqui?

Confesso que não sei. Mas sei que foi um pouco de sorte porque foi um alcance mundial, mesmo em lugares onde até então não tinha tido esse impacto. Por exemplo, nos Estados Unidos ou na Grã-Bretanha.

Na verdade, o Brasil é um país latino. Então, a ideia de família —e de crescer em uma família— é diferente em comparação com os países anglo-saxões. Provavelmente há algo relacionado com essa questão da família.

No livro, há muitos elementos em comum com o Brasil, com a Argentina e com toda a América Latina.

Mas acho que o livro simplesmente captou o espírito do tempo. E você não sabe exatamente porquê —é algo que acontece, e você só entende depois.

Você disse em uma entrevista que não usa suas próprias histórias para escrever um romance. Como é esse processo?

Não me coloco no centro de nenhum dos meus livros. Mas, basicamente, eu não gosto de romances autobiográficos, nem de outras coisas do tipo porque, no meu caso, não tenho uma vida muito interessante.

Eu posso ter vivido algumas experiências interessantes, positivas. Mas prefiro usá-las apenas como episódios na história de outra pessoa, na vida de outro personagem. E é isso o que faço.

Eu nem sequer tento me colocar no centro da história. Ao contrário de muitos autores hoje em dia, que fazem isso para tentar encontrar respostas reais para suas próprias vidas, apenas invento. É uma criação da minha imaginação.

E essa era a visão dos últimos grandes autores latino-americanos nos anos 1970, inclusive brasileiros, como Jorge Amado, além de Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Miguel Ángel Asturias —os grandes romancistas que achavam que a sua própria história não era interessante.

A minha dimensão não é a mesma desses autores. Sou menor do que eles. Mas estou tentando seguir esse caminho. Não estou interessado em mim mesmo.

E vou me colocando em todos os personagens que precisam de algo naquele momento exato. E, claro, vivi muitas passagens de "Setembro Negro" e "O Colibri".

Dê exemplos.

Nos dois romances, as experiências mais marcantes e peculiares dos dois protagonistas não são minhas. Em "Setembro Negro", por exemplo, há a história de um menino apaixonado aos 12 anos por outra menina.

Eu inventei. Não vivi isso aos 12 anos. Tenho um filho com a mesma idade, olho para ele e vejo uma criança. Mas é verdade que com essa idade você pode ficar desesperadamente apaixonado.

Isso acontece. Não com todo mundo. Provavelmente não acontece com o meu filho. Mas pode acontecer porque, aos 12 anos, você já é capaz de fazer muita coisa.

Também não vivi todas aquelas experiências de tristeza e luto de Marco, em "O Colibri". A única coisa que talvez valha a pena contar como história pessoal é o meu divórcio. Mas não quero falar disso nos livros.

Então, escrever sobre suas próprias vivências não é algo que você faça.

Sei que tem gente que gosta disso. É uma tendência com a qual não concordo. Por exemplo, alguém rouba o seu carro e você escreve sobre isso. Se você tem alguma experiência, mesmo que pequena, e usa isso como ocasião para escrever, para mim, é uma "anti-literatura".

Literatura é juntar coisas que, originalmente, não estão juntas. Não é reproduzir algo que aconteceu de forma real. Você tem que escrever sobre algo que não existe, e que existe apenas na sua imaginação.

Por que nos seus livros há uma presença constante de desastres na vida dos personagens?

Geralmente, escrevo sobre pessoas comuns, como eu e você. E o que mais me interessa na vida de uma pessoa comum são acontecimentos repentinos, inesperados.

Sabemos que essas pessoas costumam levar uma vida previsível, que parece já estar definida. Nesse caso, não teria muito o que contar. Talvez fosse mais interessante escrever sobre pessoas poderosas, muito ricas, muito importantes.

Mas, se você quer escrever com inteligência e com verdadeira paixão sobre pessoas comuns, você precisa colocar na vida delas algo realmente repentino. E os desastres —tanto os coletivos quanto os familiares— cumprem esse papel.

Não consigo pensar em uma família sobre a qual haja algo a ser contado se não houver algum tipo de desastre envolvido. E é em torno desse desastre —esse desastre imprevisível— que posso construir todo o conflito. Você sabe, família é uma zona de guerra.

Não são só os desastres que acontecem nos seus livros. Mas há sentimentos profundos da vida, como a tristeza e o luto.

Só de pensar em certos desastres como esses minha imaginação já é estimulada. É como se eu mesmo tivesse passado por aquilo. Você pode ser profundamente impactado pela experiência de outras pessoas —como aconteceu com você ao ler o livro.

É por isso que não preciso de uma história autobiográfica. O que acontece com você, o que acontece com os outros, é importante para mim.

Realmente acredito que a dor, o sofrimento, pertencem a todos nós. Não existe a sua dor ou a minha dor —a dor pertence a todos. Todos podem compartilhar da minha dor e da sua dor.

Não preciso ser o protagonista real da história porque posso encontrar uma dor verdadeira na vida de outra pessoa. E, para mim, isso não é triste —é algo em que confio fortemente.

É algo que quero colocar na minha literatura para compartilhar com outros seres humanos, que é a forma mais profunda de experiência no mundo. E, infelizmente, a forma mais profunda de experiência é a dor intensa.

Como funciona seu processo de escrita. Você sente e simplesmente deixa a imaginação vir?

Não. Eu faço muitas pesquisas porque, quando defino uma situação, preciso saber tudo sobre esse cenário. Quero que os personagens sejam independentes dentro dele.

Preciso usar a minha imaginação nos detalhes, na história, porque é aí que encontro a simulação da minha ideia. Preciso acreditar no que escrevo. Na verdade, sou o primeiro que tem que acreditar no que escrevo.

Para acreditar na minha imaginação, preciso alimentá-la com todas essas coisas reais que pesquiso.

Talvez seja louco, mas fiquei um mês pesquisando um detalhe do livro "O Colibri", no restaurante onde os pais do Marco Carrera vão à noite, quando a filha comete suicídio.

Esse restaurante existe de verdade, e ficou muito famoso. Frequentava no começo dos anos 90. Não sabia se, naquela época [da cena do livro, em 1980], o restaurante tinha o mesmo cardápio na época de quando o frequentava, nos anos 90.

Fiquei com aquilo na cabeça e, finalmente, consegui o número do dono do restaurante, que me disse: 'Você é louco. Não me lembro. Não lembro mesmo.'

Respondi: "Você tem que me dizer se havia no cardápio aquelas coisas que lembro dez anos depois. Não quero estar errado." Ele me disse: "Mas por quê? Se nem eu consigo confirmar".

Mas queria ser correto. E ele achou um cardápio muito antigo —por acaso— numa crítica de jornal da época. Estava certo. Todos aqueles pratos que lembrava dos anos 90 não estavam no cardápio dos anos 80.

Isso é para mostrar o quanto sou louco com a verdade dos detalhes. Todas essas coisas 'irrelevantes' são muito importantes para mim.

Em "O Colibri", "Setembro Negro" e "Caos Calmo", o mar aparece basicamente como um personagem das suas histórias. Por que isso? Ou é apenas coincidência?

Não é coincidência. Mas é verdade, você está certa —e aliás, isso é muito brasileiro. Não é apenas o mar, sabe? É a praia, é a água.

Também não é obrigatório que todas as histórias, em algum momento, levem ao mar. Mas vivo na Itália, que é península de terra —então há água por todos os lados. Além disso, quando era criança, todas as minhas experiências estavam ligadas ao mar.

Todos os verões da minha vida foram passados na costa, no mar. Nunca ia para as montanhas —e olha que há lugares incríveis na Itália e em toda Europa, mas para mim, é sempre o mar.

Quando era criança, também gostava muito de ler os livros de piratas, e as aventuras no mar. Acho que essa é a resposta para o que você perguntou: fui tomado, desde mais novo, por esse mar "fictício", das histórias, e também por esse mar "real", que sempre fez parte da minha vida.