Regina Duarte posta vídeo que afirma que Brasil merece sanções de Trump

Regina Duarte, 78, compartilhou um vídeo com críticas ao presidente Lula (PT) e em endosso às sanções impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil.

O que aconteceu

Regina Duarte compartilhou o vídeo de um rabino em seu perfil no Instagram. Na gravação, o religioso diz que "o Brasil faz por merecer todas as sanções impostas" pelos Estados Unidos.

Segundo a fala do rabino compartilhada por Regina, Lula "zomba" de Trump, e "afronta" os EUA ao querer uma moeda comum para os países do Brics em substituição ao dólar. "Desde que Donald Trump assumiu a presidência, o nosso presidente vem debochando dele, zombando da cara dele com comentários sarcásticos. Os EUA são a maior potência do mundo e o [Lula] fala em querer substituir o dólar em uma afronta ao EUA".

Vice-presidente Geraldo Alckmin também foi alvo de críticas. Ele foi chamado de "bobo da corte" e "Maria vai com todas". Regina, vale ressaltar, já foi simpatizante de Alckmin quando ele era filiado ao PSDB.

Na legenda, Regina Duarte deixou claro que concorda com o que o rabino falou em relação às sanções sofridas pelo Brasil. "Fico muito triste de ter que concordar com este cavalheiro. Mas você concorda comigo que o povo brasileiro merece mais respeito?", escreveu.

Nos comentários, os seguidores de Regina se dividiram entre concordar e discordar do posicionamento dela. "Somos uma soberania", afirmou uma mulher. "Até parece que o Lula tem culpa das sanções", escreveu outra. "Patriotas ao contrário", destacou mais uma. "Eu concordo contigo, Regina", opinou uma quarta. "Só verdades", disse outra.

Regina Duarte é apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) A atriz, que apoiou todas as candidaturas de oposição ao PT desde a redemocratização, assumiu cargo na gestão Bolsonaro e já se posicionou a favor da anistia a Jair Bolsonaro, que vai a julgamento nesta semana no STF (Supremo Tribunal Federal).