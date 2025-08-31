Topo

Entretenimento

Herdeira bilionária: quem é a princesa de Dubai que está noiva de rapper

Sheikha Mahra, que está noiva de rapper - Reprodução/Instagram
Sheikha Mahra, que está noiva de rapper Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

31/08/2025 05h30

A princesa de Dubai Sheikha Mahra, 31, está noiva do rapper French Montana, cerca de um ano depois do início do relacionamento, segundo o site TMZ. O rapper marroquino-americano chegou se relacionar no passado com Khloé Kardashian.

Conheça a princesa

Formada em relações internacionais, Sheikha Mahra é herdeira de parte de uma fortuna de US$ 4 bilhões, de acordo com a revista Forbes. Seu pai, Sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, é o primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, governante de Dubai e um dos homens mais ricos do Oriente Médio.

Sheikha é a mais popular das herdeiras de Maktoum. Ela chamou a atenção da imprensa internacional ao anunciar o divórcio do empresário Mana Al Maktoum, em um movimento raro para mulheres islâmicas. Os dois haviam se casado em 2023 e tiveram uma filha. Mana também pertence à família real dos Emirados Árabes Unidos.

À época, a princesa sugeriu em sua postagem nas redes sociais que seu marido havia sido infiel. Ele estava "ocupado com outras companhias", de acordo com a postagem.

Querido marido, como você está ocupado com outras companhias, eu declaro o nosso divórcio. Eu me divorcio de você, eu me divorcio de você, eu me divorcio de você. Cuide-se. Sua ex-esposa.

Popular nas redes sociais, ela acumula mais de um milhão de seguidores no Instagram. Seus hábitos incluem a paixão por cavalos.

Mahra também é empreendedora. A princesa criou a própria linha de fragrâncias e atua como influenciadora digital ao ostentar uma vida de luxos.

Ela ainda ganhou reconhecimento por apoiar designers locais. Mahra foi reconhecida como uma voz para o empoderamento das mulheres do país, segundo o tabloide Indian Express.

French Montana com a princesa Sheikha Mahra - Reprodução - Reprodução
French Montana com a princesa Sheikha Mahra
Imagem: Reprodução

Já seu pai foi acusado de manter uma de suas filhas, a princesa Latifa, presa. Latifa descreveu seu pai como um "grande criminoso" e o considerou responsável por aprisionar mulheres desobedientes. Ela fugiu de Dubai, segundo reportagem do New Yorker em maio de 2023. Latifa expôs que via Dubai como repressiva para mulheres, mesmo sendo filha do governante.

