Topo

Entretenimento

Péricles afirma ser bom de cama: 'Estou bastante satisfeito'

Péricles disse se considerar bom de cama - Van Campos/AgNews
Péricles disse se considerar bom de cama Imagem: Van Campos/AgNews
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

31/08/2025 19h55

Péricles, 56, afirmou que está "bastante satisfeito" com sua vida sexual e seu desempenho na cama.

O que aconteceu

O cantor fez confissões íntimas durante a participação no programa Lady Night (Multishow). Ao ser questionado por Tatá Werneck se "está satisfeito" com a desenvoltura sexual, ele afirmou que sim. "Cara, eu tô bem satisfeito, mas muito satisfeito".

Relacionadas

Sabrina Sato diz que pai passa por nova cirurgia: 'Já conversei com Deus'

Zé Felipe surge com amiga de Ana Castela, e cantora reage: 'Sejam felizes'

'Biscoitando na postura certa': Gominho posa de sunga após perder 61 kg

Xande de Pilares, outro convidado do programa, também disse estar contente com a vida conjugal. "Eu, particularmente, acho que estou fazendo direitinho até hoje".

Depois, ao falar sobre sexo por meio de metáforas, Péricles disse que não pode ejacular no chão durante o ato. "[Ejacular] no chão é desperdício", opinou.

Péricles também disse que não existe hora certa para transar. "Geralmente num horário onde os vizinhos se atrapalham. Mas não tem horário."

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Dona de Mim chega à marca de 100 capítulos com boa audiência; veja números

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 5/9 a 13/9

Paolla Oliveira sobre Virginia no Carnaval: 'Não cabe a gente questionar'

Leonardo está fingindo em 'Vale Tudo'? Filho de Odete tem futuro nebuloso

Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 5/9 a 13/9

Filipa começa a mudar de vida e se torna anjo de Leo em 'Dona de Mim'

Fim de casal gay em Êta Mundo Melhor!? Tobias fica devastado com descoberta

Atriz da Globo encontrada em situação de abandono atuou em grandes novelas

Aclamação em Veneza alimenta esperanças de que filme de menina de Gaza alcance público global

Rapper Negra Li comanda transmissão pela TV do Palco Quebrada do The Town

Regina Duarte aparece em cadeira de rodas em evento em São Paulo