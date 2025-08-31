Topo

Passa ou Repassa: pergunta sobre religião causa polêmica, e time se revolta

Pergunta sobre religião causa polêmica no Passa ou Repassa - Reprodução/X
Pergunta sobre religião causa polêmica no Passa ou Repassa Imagem: Reprodução/X
Colaboração para Splash, em São Paulo

31/08/2025 18h14

A influenciadora Patrícia Ramos ficou revoltada durante o quadro "Passa ou Repassa", apresentado por Celso Portiolli no Domingo Legal, neste domingo (31). Ela não aceitou a resposta para uma pergunta sobre religião.

O que aconteceu

Celso Portiolli fez a pergunta para o time amarelo, formado por Patrícia Ramos, Karin Hils e Júlia Oliver. "Baseado em seu formato, qual é o nome específico dado à cruz onde Jesus foi crucificado?", perguntou o apresentador.

Patrícia assumiu o microfone para responder. "Eu sou evangélica, né? Cruz do calvário", disse com convicção, enquanto a plateia reclamava que a pergunta era "marmelada" justamente pelo fato de a influenciadora ser cristã.

Tiago Barnabé, que faz uma caricatura de Narcisa no quadro, tirou onda com Patrícia. "Cuidado, irmã. Cuidado que Jesus está voltando, se errar, ele leva".

A resposta estava errada. Segundo Celso, o certo seria "cruz latina". O grupo azul comemorou, e Patrícia se revoltou contra Celso, pedindo uma revisão. "Tá errado isso, eu cresci na igreja e eu nunca ouvi essa expressão", reclamou. Suas colegas também questionaram.

O programa dominical foi para o intervalo. Ao retornar ao ar, Celso explicou que a produção discutiu sobre a pergunta. Segundo o apresentador, a equipe do Domingo Legal resolveu voltar atrás e dar a resposta de Patrícia como correta.

Em resposta, ela comemorou: "A vitória é do povo de Deus".

