Protagonista de filme, padre que toma 315 comprimidos por dia viraliza

O padre Márlon Múcio, que sofre de uma doença rara chamada RTD (deficiência do transportador de riboflavina), chamou atenção nas redes sociais após participar de uma live do Frei Gilson e ficar mais de duas horas de joelhos. A live foi transmitida no dia 21 de agosto e repercute desde então entre os católicos nas redes sociais. História do padre inspirou o filme "Milagre Vivo".

Padre Márlon é um exemplo vivo de que ele vive o sofrimento na alegria, no silêncio. Quase toda semana na UTI e não para de fazer missão, de construir obras para ajudar os outros. (...) É um exemplo vivo de que o sofrimento não deve calar a nossa fé.

Frei Gilson durante live transmitida no dia 21 de agosto

Quem é Padre Márlon?

Padre Márlon Múcio Imagem: Reprodução / Redes sociais

Padre Márlon tem doença que atinge 1 a cada 1 milhão de pessoas. Ele descobriu a doença após nove anos de investigação, em 2019. "Sem saber, tive os primeiros sintomas da RTD ainda criança. Aos sete anos, perdi a audição e precisei fazer uma cirurgia corretiva. Aos 14, sentia muito cansaço ao mastigar. Apesar desses problemas de saúde, levava a minha vida normalmente'', contou ao UOL em 2021.

Doença tem origem genética. É causada por alteração de um gene do DNA. Por conta disso, os pacientes com essa condição tem falta de riboflavina intracelular e não consegue manter todas as atividades metabólicas adequadas. Segundo estimativas da Cure RTD Foundation, nos Estados Unidos, são 300 casos diagnosticados no mundo e nove no Brasil.

Fraqueza muscular é um dos principais sintomas. Além disso, há uma marcha atáxica, ou seja, dificuldade de andar com perda do equilíbrio também é um fator comum. É possível notar uma movimentação involuntária dos olhos, o que chamamos de nistagmo, e uma movimentação da língua semelhante a um tremor, que chamamos de fasciculação.

Padre toma mais de 300 comprimidos. Durante live de Frei Gilson, Padre Márlon disse que agora já são 315. "Estou batendo sempre meu recorde, Frei Gilson. Atualmente são 315 comprimidos por dia", disse ele. "A doença está avançado, mas a minha fé está avançando mais."

História inspirou filme. O longa retrata a jornada do padre com a doença e uma viagem à Europa em busca da bênção do então Papa Francisco, que morreu em abril desse ano. O filme foi lançado no final do ano passado e está disponível no YouTube.