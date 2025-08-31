Naldo Benny afirma transar seis vezes por dia com Moranguinho: 'É muito?'

Topo

Naldo e Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho - Reprodução/Instagram
Naldo e Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho Imagem: Reprodução/Instagram
31/08/2025 16h18

Naldo Benny, 46, expôs detalhes da vida sexual com a esposa Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, 44.

O que aconteceu

Benny disse que ele e Moranguinho mantêm uma rotina intensa de sexo, com uma média de seis transas por dia. "[A gente transa] 37 vezes por semana, dá uma média de cinco a seis vezes por dia. Isso é muito? Quanto tempo você leva metendo? Uma f*** durante quanto tempo?", declarou durante participação no podcast Papagaio Falante.

Cantor afirmou que "os homens têm inveja" de sua vida sexual, por isso o acusam de mentir sobre a quantidade de transas com Moranguinho. "Os homens são tudo invejosos quando eu falo isso", disse.

Ele, porém, admitiu que transa mais quando está de férias em viagem com a esposa. "É uma semana de férias em Miami, tomando cachaça, rolando put****... Não tem papo de super-homem. Se você está numa vibe maneira com uma mulher bonita, que tu gosta e ela gosta de você, os dois se desejam, estão curtindo um clima maneiro de férias, rola".

Moranguinho revelou que ela e Naldo aumentaram o recorde de transas em uma semana. A dançarina contou em um podcast que eles transaram 41 vezes em sete dias. "A gente ficou mais intenso, a gente prioriza os nossos momentos de casal, viagem sozinhos, viajamos para shows juntos. Então temos muito tempo para ficar juntos e aproveitamos."

Ela também contou que viveu uma maratona de 18 horas de sexo com o cantor. "Teve uma dia que a gente entrou no hotel às 9h da noite e saiu às 3h da tarde do outro dia, sem dormir."

Moranguinho e Naldo estão juntos desde 2010 e são pais de Maria Victoria. O casal, que passou por uma breve separação em 2017, quando ele foi acusado de violência doméstica, ressaltou que as crises fortaleceram a relação e que hoje estão cada vez mais apaixonados.

