Topo

Entretenimento

Mulher pensa 'namorar' galã da TV dos EUA e leva golpe de R$ 440 mil

Abigail Ruvalcaba pensou namorar o ator Steve Burton e levou um golpe financeiro - Reprodução
Abigail Ruvalcaba pensou namorar o ator Steve Burton e levou um golpe financeiro Imagem: Reprodução
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

31/08/2025 11h05

Uma mulher levou um golpe financeiro de R$ 440 mil por pensar estar se relacionando com o ator Steve Burton, conhecido pela popular série de TV dos Estados Unidos, "General Hospital" (ABC).

O que aconteceu

Abigail Ruvalcaba, moradora da Califórnia, se envolveu emocionalmente com o golpista que se passava por Burton. O criminosos usava inteligência artificial para criar um avatar do ator e falar com a vítima por meio de um aplicativo de mensagens.

Filha de Abigail desconfiou se tratar de um golpe e pediu a ajuda de um especialista. Vivian salvou um dos vídeos enviados pelo golpista para sua mãe e encaminhou ao especialista, que disse se tratar de um software que clonou a imagem e a voz de Burton.

No vídeo, o golpista se declarava para Abigail, a chamava de "querida" e "meu amor". Na sequência, o criminoso disse enfrentar dificuldades financeiras após perder tudo por causa dos incêndios ocorridos em Los Angeles, em janeiro deste ano.

Abigail decidiu ajudá-lo e enviou mais de US$ 81 mil (R$ 440 mil na atual cotação). Em entrevista à ABC News, Vivian contou que essa era toda a economia que sua mãe tinha guardada.

Vítima se recusava a acreditar ter sofrido golpe, explicou a filha. "Na cabeça dela, não havia golpista. Ela realmente acreditava que estava falando com Steve Burton o tempo todo. Agora, ela está completamente endividada e terá que pedir falência".

Steve lamentou o ocorrido com Abigail. À ABC News, o ator explicou que jamais pediria dinheiro na internet e disse que muitas pessoas acreditam manter relacionamento virtual com ele. "Vejo pessoas que me olham como se estivessem num relacionamento on-line comigo há alguns anos, e eu digo: 'Não, me desculpe. Não sei quem você é'. É tão triste, você vê a devastação da pessoa".

De acordo com a imprensa norte-americana, o golpista que enganou Abigail não foi identificado. A mulher preferiu não falar publicamente sobre o assunto.

