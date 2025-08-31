Modelo do Miss Bumbum expõe problema no sexo: 'Precoces culpam minha bunda'

Topo

Kerolay Chaves é conhecida pela venda de conteúdo adulto - Divulgação/Miss Bumbum
Kerolay Chaves é conhecida pela venda de conteúdo adulto Imagem: Divulgação/Miss Bumbum
Weslley Neto

De Splash, em São Paulo

31/08/2025 05h30

Kerolay Chaves, 24, faz sucesso nas plataformas de conteúdo adulto há mais de três anos. Na disputa pelo título de Miss Bumbum pela primeira vez, ela desabafou sobre um problema em sua vida sexual.

Infelizmente, passo por uma situação que eu gostaria que fosse mais rara. Sou solteira, então tenho alguns encontros em que a pessoa foi muito, muito precoce na hora do sexo. Eles culpam a minha bunda, dizem que é pelo tamanho. É um problema frequente.
Kerolay Chaves em papo exclusivo com Splash

'Favorita' no Miss Bumbum?

A estrela do Privacy também comentou sobre o que mais gosta durante o sexo. "Vou muito para o lado da submissão, até próximo do BDSM. Não sou adepta ao extremo, mas gosto de me aventurar. É difícil achar pessoas que curtem esse lado de forma mais tranquila. Ou levam só para o lado de bater, ou não tomem tanto cuidado. É algo que se alinha aos poucos, mas é importante que a pessoa mantenha a mente aberta."

Modelo estimou quanto já faturou com a venda de conteúdo adulto. "Estou sempre reinvestindo na minha carreira, e também comprei lotes, casas, ajudei os meus pais. Acredito que eu tenha arrecadado R$ 20 milhões, talvez, pensando em tudo o que gastei e investi."

Ela conta que já recebeu propostas para encontrar ou viajar com assinantes. "Um deles me ofereceu R$ 150 mil por um encontro. Ele até disse que eu poderia levar alguém, no lugar que eu escolhesse. Mas eu não vou para esse lado, mesmo que seja apenas para um jantar."

Não sei se sou favorita, mas estou em uma disputa acirrada. Graças a minha genética e muito treino, eu tenho uma bunda que realmente tem chances de vencer.
Kerolay Chaves

