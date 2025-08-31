Topo

Entretenimento

Juliana Paes é coroada rainha da Viradouro e reproduz foto de 2003

Juliana Paes e David Brasil reproduzem foto de 2003 no Carnaval da Viradouro - Reprodução/Instagram
Juliana Paes e David Brasil reproduzem foto de 2003 no Carnaval da Viradouro Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Salvador

31/08/2025 18h25

Juliana Paes, 46, e David Brazil, 56, reproduziram uma foto de 2003, quando Juliana Paes foi coroada pela primeira vez como rainha de bateria na Viradouro.

O que aconteceu

Após 17 anos longe do posto, a atriz foi novamente coroada em uma festa que aconteceu ontem na quadra da escola em Niterói. Os registros foram compartilhados nas redes sociais da artista.

David Brazil também marcou presença e decidiu reproduzir uma foto com Juliana Paes em sua primeira coroação. "Em 2003, euzinho estava lá na sua coroação como rainha da bateria da Viradouro."

22 anos depois, olha nós aí de novo! Vai ser lindo, Juliana Paes! Brilha rainha maravilhosa! David Brasil

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Leonardo está fingindo em 'Vale Tudo'? Filho de Odete tem futuro nebuloso

Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 5/9 a 13/9

Filipa começa a mudar de vida e se torna anjo de Leo em 'Dona de Mim'

Fim de casal gay em Êta Mundo Melhor!? Tobias fica devastado com descoberta

Atriz da Globo encontrada em situação de abandono atuou em grandes novelas

Aclamação em Veneza alimenta esperanças de que filme de menina de Gaza alcance público global

Rapper Negra Li comanda transmissão pela TV do Palco Quebrada do The Town

Regina Duarte aparece em cadeira de rodas em evento em São Paulo

Channing Tatum, de 'O Bom Bandido', revela que perdeu 31 kg para novo filme

Lázaro Ramos entra para Academia do Emmy e celebra produções brasileiras

Sandra Annenberg recebe Bonner no Globo Repórter: 'Com muita alegria'