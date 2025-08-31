Jude Law encara papel de Putin sem medo no Festival de Cinema de Veneza

Por Crispian Balmer

VENEZA, Itália (Reuters) - Jude Law disse neste domingo que não teme represálias por interpretar o presidente russo, Vladimir Putin, em "The Wizard of the Kremlin" ("O Mago do Kremlin"), um novo filme que estreia no Festival de Cinema de Veneza e que oferece uma visão arrepiante e ficcional da ascensão de Putin ao poder.

"The Wizard of the Kremlin", dirigido pelo francês Olivier Assayas e também estrelado por Paul Dano, mostra Putin eliminando impiedosamente as pessoas que cruzam seu caminho.

Perguntado por jornalistas se ele estava preocupado com uma possível retaliação por ter assumido o papel, Law disse: "Espero que não de forma ingênua, mas ... Eu não temo repercussões".

O ator britânico acrescentou que o filme narrava a ascensão obstinada de Putin "com nuance e consideração. Não estávamos procurando a controvérsia pela controvérsia".

Baseado em um romance best-seller de Giuliano da Empoli, o filme imagina a vida de Vadim Baranov, um membro obscuro do Kremlin que passa de artista a produtor de televisão antes de se tornar o médico de Putin.

De seu escritório no Kremlin, ele cria narrativas que misturam verdade e propaganda, fé e manipulação, renunciando a seus valores para servir a seu mestre, que está determinado a restaurar a grandeza da Rússia após o colapso da União Soviética.

"SITUAÇÃO ASSUSTADORA E PERIGOSA"

Law disse que evitou uma imitação estrita de Putin, mas mesmo assim tentou capturar a essência do homem. "É incrível o que uma boa peruca pode fazer", brincou.

"O lado complicado é que a face pública (de Putin) que vemos revela muito pouco... Senti o conflito de tentar mostrar muito pouco, mas sentir muito e retratar muito por dentro", disse ele.

Assayas, mais conhecido por filmes como "Carlos" (2010) e "Personal Shopper" (2016), disse que seu último filme repercutiu além da Rússia.

"Fizemos um filme sobre o que a política se tornou e a situação muito assustadora e perigosa em que todos nós sentimos que estamos", disse ele. "Pegamos o caso de Vladimir Putin, mas ele se aplica a muitos líderes autoritários. A política mudou muito durante nossas vidas, e o que está acontecendo agora é assustador", acrescentou.

O ator norte-americano Jeffrey Wright, que interpreta um escritor dos EUA no filme, disse que espera que o filme seja amplamente visto em seu país natal, que ele teme que possa perder seus ideais e aspirações.

"Se isso for perdido, como está acontecendo agora, então nos tornaremos o que vemos nesse filme", disse ele.

Dano, que interpreta o protagonista Baranov, disse que o projeto evitava rótulos morais simples. "Se você simplesmente rotulasse um personagem como mau, seria uma simplificação enorme", disse ele. "Perguntar por que e olhar para o cinza, mesmo que seja assustador, é melhor do que nos deixar ir cada vez mais longe no preto e branco."

"The Wizard of the Kremlin" é um dos 21 filmes que concorrem ao prêmio Leão de Ouro, que será entregue em 6 de setembro.