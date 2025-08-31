Topo

Influencer que recusou participar de orgia sexual é achado morto em lago

O influenciador Ali Walker, conhecido como Ali Kingston University, foi achado morto em um lago em Londres - Reprodução
O influenciador Ali Walker, conhecido como Ali Kingston University, foi achado morto em um lago em Londres Imagem: Reprodução
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

31/08/2025 10h07

O influenciador Ali Walker, conhecido como Ali Kingston University, foi achado morto aos 43 anos, em um lago em Londres, na Inglaterra.

O que aconteceu

Corpo de Ali foi encontrado sem vida no dia 11 de agosto. No entanto, a notícia da morte do influenciador foi divulgada agora pela imprensa britânica, reportou o Daily Mail.

Causa da morte de Ali não foi divulgada pela polícia inglesa. Os investigadores disseram que quando o socorro chegou ele já estava morto. Caso foi registrado como "inesperado, mas não suspeito".

Ali acumulava mais de 50 mil seguidores no TikTok e postava vídeos de humor com teor sexual. Ele viralizou nas redes sociais após recusar participar de uma orgia sexual da criadora de conteúdo adulto Bonnie Blue, que transou com 1.057 homens em 12 horas em janeiro deste ano.

Na época, ele postou vídeo em que disse que participaria da maratona de Blue, mas desistiu ao perceber que não seria uma "sessão individual". "Havia tantos caras lá e eu sou bastante tímido. Nunca participei de algo assim, então não me envolvi. Não me importaria de ter relações com ela em um ambiente só nós dois, mas com cerca de mil homens ao lado, não era o que eu queria".

Velório de Ali foi realizado em 14 de agosto na mesquita Baitul Futuh, em Morden. Ele foi sepultado em um cemitério local em uma cerimônia íntima para familiares e amigos.

