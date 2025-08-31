Topo

Hassum chora e revela como foi saber que pai tinha elo com a máfia italiana

Leandro Hassum é entrevistado no Fantástico - Reprodução/Globoplay
Leandro Hassum é entrevistado no Fantástico Imagem: Reprodução/Globoplay
31/08/2025

Leandro Hassum participou da série "Pode Perguntar?", do Fantástico, hoje. O ator e humorista falou sobre como a prisão de seu pai, Carlos Alberto da Costa Moreira, afetou sua vida.

O que aconteceu

O pai de Leandro Hassum foi preso em novembro de 1994. Na época, ele foi acusado de envolvimento com a máfia italiana, o que pegou a família do humorista de surpresa. "Foi como se tivesse um corte na minha vida. Por 21 anos, eu vivi uma mentira", lembra.

Hassum contou que recebeu a notícia pelo irmão. Na época, ele vivia de forma confortável e apenas sabia que o pai era um homem bem-sucedido. Depois da prisão, todos os bens da família foram apreendidos.

Depois da prisão do pai, a vida de Hassum mudou radicalmente. Ele disse que precisou passar a vender salgadinhos na porta do teatro para conseguir arcar com as aulas. "Até hoje eu me trato na terapia." As lembranças levaram Hassum às lágrimas no Fantástico.

O pai de Hassum ficou preso por 11 anos. Ele morreu em 2014.

