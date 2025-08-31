Topo

Gusttavo Lima revela briga com Cristiano Araújo por música que virou hit

Gusttavo Lima e Cristiano Araújo - Reprodução/YouTube/Instagram
Gusttavo Lima e Cristiano Araújo Imagem: Reprodução/YouTube/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

31/08/2025 17h45

Gusttavo Lima revelou detalhes de uma briga que teve com Cristiano Araújo, cantor morto em 2015. O sertanejo falou sobre o assunto em entrevista ao canal de André Piunti.

O que aconteceu

Segundo Gusttavo, tanto ele quanto Cristiano receberam a proposta de gravar a mesma música. Ele estava em Boston, nos Estados Unidos, quando recebeu "Lepo Lepo" de um compositor, que o aconselhou a gravá-la. O sertanejo confessou que a composição não mexeu com ele, e resolveu negar.

No entanto, a ideia era que Gusttavo trabalhasse naquela música para o Carnaval. Ele foi informado que "Lepo Lepo", na voz do Psirico, já estava sendo sucesso na Bahia. Amigo de Márcio Vitor, vocalista do grupo de pagode baiano, o sertanejo levou aquilo como mais um motivo para não gravar a faixa.

Diante da negativa, o compositor em questão aconselhou, mais uma vez, Gusttavo a seguir com o projeto. Ele foi informado que, caso não gravasse "Lepo Lepo", Cristiano gravaria. "E meio que começou um leilão de música. Chegaram no Cristino e falaram: 'se você não gravar, o Gusttavo falou que vai gravar'. Causou uma confusão no caminho. Aí o Cristiano me ligou e falou: 'pô, Gusttavo, que história é essa que você tá querendo gravar minha música?'"

Durante a conversa, Gusttavo disse que tentou explicar que estavam fazendo uma "rifa" com a música. Ele disse que não gravaria, e aconselhou o mesmo a Cristiano. "Vamos deixar o cara [Márcio Vitor] explodir com a música."

E acabou que virou um inferninho nesse telefone sem fio. Nisso, a gente discutiu ali, mas discussão de amigo. Ficou esse mal-entendido no meio do caminho.
Gusttavo Lima, sobre briga com Cristiano Araújo

Gusttavo tentou se encontrar com Cristiano quando voltou para o Brasil. Eles ficaram distantes, e nunca conseguiram se resolver pessoalmente depois do desentendimento. "A gente não se falou como deveria se falar, como dois amigos, como dois irmãos."

Revelação em sessão espírita

Ainda durante o papo com Piunti, Gusttavo, falou que recebeu uma revelação no início de sua carreira por uma sessão espírita. "Teve um tempo em Goiânia que realmente o bicho pegou. Eu conheci um amigo aqui que inclusive morei na casa dele por um tempo. Ele era espírita e recebia o pessoal lá. (...) Eu era católico, sempre fui. (...) E a esposa dele sempre falava comigo: 'Por que você não faz uma experiência?'. E eu com muito medo, tinha 15 anos. Até que um dia eu resolvi acompanhar. E entrei na fila [para a sessão espírita]. Isso foi em 2007."

O médium afirmou que havia algo "muito grande" à espera de Gusttavo. "Tinha um mês que eu estava lá e começou a falar da minha vida. Isso me tocou muito. E disse que Deus estava me preparando algo muito grande. E disse que 'dentro de oito luas o sucesso, o sucesso vai chegar para você'. E foi impressionante. Não sei como é essa contagem de lua, mas em um curto espaço de tempo, a minha vida mudou. Em 2007, eu era muito sonhador e trabalhador, então a primeira e a única experiência com o espiritismo foi essa, mas impressionante como depois passei a respeitar muito mais porque realmente me deixou alegre, me deu mais esperança."

Mudanças começaram após seis meses. "Não passaram seis meses e as coisas começaram a acontecer para mim. (...) Fui em um bar e não quis entrar porque era muito chique e eu estava desarrumado. Fiquei dentro do carro de uns amigos nossos e tinha um violão no banco de trás. Eu peguei o violão e um bloco de notas e fiz 'Revelação' em dois minutos".

A música foi parar na rádio duas semanas depois. "Foi como um reconhecimento para mim e achei que o caminho era esse, o da composição."

