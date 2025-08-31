Em entrevista, Gusttavo Lima revela que recebeu previsão em sessão espírita

Gusttavo Lima, 35, disse que teve uma revelação no início da carreira por meio de uma sessão espírita. Ele falou sobre o tema durante conversa no canal do jornalista André Piunti.

O que aconteceu

Cantor relembrou que revelação veio em meio a dificuldades. "Teve um tempo em Goiânia que realmente o bicho pegou. Eu conheci um amigo aqui que inclusive morei na casa dele um tempo. Ele era espírita e recebia o pessoal lá. (...) Eu era católico, sempre fui. (...) E a esposa dele sempre falava comigo: 'Por que você não faz uma experiência?'. E eu com muito medo, tinha 15 anos. Até que um dia eu resolvi acompanhar. E entrei na fila [para a sessão espírita]. Isso foi em 2007."

Médium afirmou que havia algo 'muito grande' à espera de Gusttavo. "Tinha um mês que eu tava lá e começou a falar da minha vida. Isso me tocou muito. E disse que Deus estava me preparando algo muito grande. E disse que 'dentro de oito luas o sucesso, o sucesso vai chegar para você'. E foi impressionante. Não sei como é essa contagem de lua, mas em um curto espaço de tempo, a minha vida mudou tão rápido. Em 2007, eu era muito sonhador e trabalhador, então a primeira e a única experiência com o espiritismo foi essa, mas impressionante como depois passei a respeitar muito mais porque realmente me deixou alegre, me deu mais esperança."

Mudanças começaram após seis meses. "Não passou seis meses e as coisas começaram a acontecer para mim. (...) Fui em um bar não quis entrar porque era muito chique e eu estava desarrumado. Fiquei dentro do carro de uns amigos nossos e tinha um violão no banco de trás. Eu peguei o violão e um bloco de notas e fiz "Revelação" em dois minutos".

Música foi parar na rádio duas semanas depois. "Foi como um reconhecimento para mim e achei que o caminho era esse, o da composição."