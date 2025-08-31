Fe Paes Leme e Huck alfinetam Dolabella na Dança: 'Tem dado tudo certo'

Topo

31/08/2025 19h09

Luciano Huck e Fernanda Paes Leme alfinetaram Dado Dolabella durante o programa Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, hoje.

O que aconteceu

Huck pediu a Fernanda para contar sobre a fofoca que está rolando nos bastidores do Dança. A atriz desconversou.

Sem explicar o significado da expressão, Huck citou um "campeonato de xadrez". E continuou: "Quer que eu te conte o que está acontecendo?"

Sem falar abertamente, Fernanda, então, enfatiza o nome de Dado no meio de uma frase: "Eu acho que tem dado tudo certo." A plateia ri.

Mais cedo, um climão sobre a fofoca também aconteceu, envolvendo Lívia Andrade. Ana Botafogo estava elogiando a dança de Allan Souza Lima, e Lívia se intrometeu. "Falando em pegar no pescoço, você se livrou de uma Allan?"

Luciano Huck quis entender e Lívia começou a explicar. "Ah, Luciano, você não está assistindo à novela mexicana depois do palco?"

Dona Déa chamou Lívia de fofoqueira e Luciano concordou. Lívia continuou: "Quem pegou, pegou, quem não pegou..."

A pessoa sai do Fofocalizando [SBT], mas o Fofocalizando não sai dela. Essa é a verdade.
Luciano Huck

Dona Déa disse que Allan estava com ela, e Huck pediu para eles focarem no programa. "Vamos focar aqui? Daqui a pouco começa o futebol."

Gente? Livia Andrade pesa o clima durante notas de Allan Souza no palco do #Domingão.

"Falando em pegar no pescoço, você se livrou de uma Allan?" pic.twitter.com/v0JXaaF8Nu

-- Brenno (@brenno__moura) August 31, 2025

Entenda a fofoca

Wanessa Camargo disse que houve uma "crise de ciúmes" de seu ex, Dado Dolabella, em relação a Luan Pereira, colega de dança. O mal-estar, segundo ela, ocorreu em uma festa com participantes da Dança dos Famosos.

Ela disse nas redes sociais que estava tentando reatar o relacionamento com Dado. E negou que Dado a tenha agredido.

Após o mal-estar, surgiram boatos de um suposto romance de Wanessa e Allan Souza Lima, mas ela negou os boatos. Segundo Wanessa, Allan estava entre as pessoas que a ajudaram após a confusão com Dado, porque ela estava "muito abalada". Ele a levou para o hotel com sua produtora e o cantor WD.

Eles me deram esse suporte emocional, e foi apenas isso.
Wanessa Camargo

