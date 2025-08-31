'Realizei meu sonho de beijar o Fábio Jr. e isso acabou com meu casamento'

Conhecer o ídolo de perto é o sonho de muitos fãs alucinados, que às vezes são capazes de cometer loucuras em busca disso. Se endividar para comprar ingressos, invadir o palco ou até acampar nos locais de show são algumas das opções.

O sonho de Andrea Freire, 56, também foi longe demais: Ela conseguiu ser beijada quatro vezes pelo cantor Fábio Jr., mas não esperava receber uma carta de divórcio do marido semanas depois.

'Onde ele ia, eu ia atrás'

A paixão pelo artista começou quando ainda era criança, na década de 1970. Na época, Fábio Jr. nem era conhecido como Fábio Jr. Antes de ser um nome consolidado na música brasileira, ele se apresentava sob o pseudônimo Mark Davis e cantava em inglês, apesar de assumir que não sabe o idioma até hoje.

Por não ter idade suficiente e permissão dos pais para ir a shows, ela se contentava em ouvir em casa o disco ''Don't Let Me Cry", que colocava para tocar todos os dias antes de dormir.

A primeira vez que viu o cantor pessoalmente foi aos 18 anos e, desde então, já foi a mais de 30 eventos dele. ''Onde ele ia, eu ia atrás'', contou a Splash. Até sua vida amorosa acabou sofrendo impactos: Andrea adiava a ideia de se casar na esperança de ser notada pelo ídolo.

E foi tocando músicas do Fábio Jr. que o ex-marido de Andrea conseguiu conquistá-la. Ele também era um admirador do artista, mas não tanto quanto ela.

Casei 'velha' [aos 33 anos] porque pensava que iria me casar com ele. Estava esperando por ele. Ele casava e descasava com todo mundo, pensei que um dia chegaria a minha vez.

Andrea Freire

'Ele salvou a minha vida'

Em 2019, Andrea, tomou um susto: uma avaliação médica para o trabalho apontou uma possível alteração em seu fígado. A mãe, a tia e a avó dela haviam morrido de câncer no mesmo órgão e, por isso, Andrea pensou que seu destino pudesse ser o mesmo.

''Eu falei: 'vou morrer'. O médico me deu uma bateria de exames para fazer, mas rasguei tudo'', lembra.

Foto do dia em que Andrea recebeu conselhos de Fábio em abril de 2019 Imagem: Arquivo pessoal

Em vez de ir atrás de seu verdadeiro diagnóstico, ela teve outra ideia: resolveu que veria o Fábio Jr. pelo que acreditava ser a última vez. Andrea conseguiu encontrá-lo logo após uma apresentação em Niterói, e falou ao cantor sobre a sua suposta ''sentença de morte'' —que ela mesma havia declarado para si.

"Aí ele me abraçou, falou para eu me cuidar, disse que eu não ia morrer, que eu era uma mulher maravilhosa.''

No outro dia, a fã diz ter sentido ''força'' para continuar e realizar três biópsias pendentes. Os médicos encontraram um nódulo benigno em sua mama, que até hoje passa por acompanhamento.

O útero dela também precisou ser retirado por completo devido a alguns nódulos e um cisto. Já no fígado, seu maior temor, não foi detectado nada que pudesse levantar grandes preocupações.

Comecei a me tratar. Se eu não fizesse isso, ia morrer de depressão, porque eu já tinha me autocondenado. Aí eu tive força. Ele salvou a minha vida.

Andrea Freire

Quatro selinhos

Em junho de 2019, a Inter TV RJ, em parceria com o Supermercado SuperBom, lançou um desafio aos telespectadores que quisessem conhecer o Fábio Jr. no camarim, em um show em Campos dos Goytacazes. Eles precisariam gravar um vídeo falando o que diriam ao homem se estivessem na frente dele, e as respostas mais criativas seriam as ganhadoras.

Andrea foi uma das vencedoras, e entendeu que era sua chance de contar ao cantor o que ele tinha feito, sem saber, pela sua saúde. No camarim, ela agradeceu pela motivação que tinha recebido três meses antes e declarou sua paixão platônica por ele. Em troca, recebeu quatro selinhos.

Fábio Jr autografando a blusa de Andrea Imagem: Arquivo pessoal

A mulher temeu que ninguém acreditasse na sua ''história de fã'', mas o próprio SuperBom, que promovia a ação, fez questão de registrar o momento e divulgá-lo nas redes sociais e em um jornal da cidade.

Traição?

Após a divulgação das imagens, começaram as brigas com o então companheiro, que a acusou de traição, segundo ela afirma.

Eu não beijei a boca de outro homem, eu beijei a boca do Fábio Jr. Não tinha desejo com ele.

Andrea Freire

A família do ex também chamou a situação de "absurda", conta Andrea. Ele decidiu sair de casa e, em 2020, seus advogados entraram em contato com Andrea pedindo o divórcio.

Até alguns amigos foram contra e apontaram ter sido um ''grande erro'' dela. ''As pessoas acharam que foi traição, tentaram jogar essa culpa em mim, mas foi o sonho da minha vida, o sonho que eu realizei'', respondeu ao ser questionada sobre possíveis arrependimentos.

Depois de cinco anos da separação, Andrea compartilha que a vida —até então, ''estável''— se tornou caótica. Precisou vender a casa, dividir o valor do imóvel com o ex e voltar a morar de aluguel. Retornar ao mercado de trabalho, após os 50 anos, também se mostrou um desafio.