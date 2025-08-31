Topo

Gil leva Domingão às lágrimas: 'Estou aqui hoje cantando para Preta'

Gilberto Gil canta Drão emociona no palco do Domingão - Reprodução/Globoplay
Gilberto Gil canta Drão emociona no palco do Domingão Imagem: Reprodução/Globoplay
do UOL

Colaboração para Splash, em Salvador

31/08/2025 20h08

Gilberto Gil, 83, cantou no palco do Domingão, sob o comando de Luciano Huck, na Globo, e falou da filha Preta, que morreu em julho deste ano vítima de um câncer.

O que aconteceu

Após cantar a música Tempo Rei, Gil cumprimentou Huck, que falou da saudade que sente de Preta. "Eu estou vivendo em um mundo paralelo. Eu estou em negação constante. Eu penso na Preta todos os dias, mas também não fico triste. São lembranças que me trazem felicidade", disse o apresentador.

Gil, então, falou como está o processo do luto. "Tem um pensamento meio filosófico sobre o pesar, essa coisa do pesar. Ele tem pelo menos três níveis: o primeiro mais ali no chão quando a gente chora ali de pesar. Depois ele sobe, vai ali para o meio e a gente silencia e espera. E o pesar, quando ele está ali indo embora, a gente canta."

E é isso que eu estou fazendo aqui hoje. Eu estou cantando para ela. Em grande memória à nossa querida Preta.
Gilberto Gil

Na sequência, Gil cantou Palco e Luciano falou da lição que o cantor traz à sociedade. "Ele está de volta aos palcos e é uma coisa inacreditável."

Gil agradeceu e introduziu Drão, última música que cantou ao lado da filha. Dona Déa, Fe Paes Leme, Manu Bahtidão e outros convidados ficaram emocionados.

