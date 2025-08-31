Por que Bruce Willis vive separado da família após diagnóstico de demência?

Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis, rebateu as críticas que recebeu após dizer em uma entrevista que o ator está morando em uma casa separada dela e das filhas. O ator foi diagnosticado com demência frontotemporal há dois anos.

O que aconteceu

Emma explicou, em entrevista ao especial da ABC News "Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey ", que a iniciativa foi tomada para que o ator recebesse os devidos cuidados 24 horas por dia. Ela disse que foi "uma das decisões mais difíceis" que teve de tomar em sua jornada como cuidadora.

Mas eu sabia, antes de tudo, que Bruce desejaria isso para nossas filhas [juntos, eles têm duas filhas, de 11 e 13 anos]. Ele gostaria que elas vivessem em um lar mais adequado às necessidades delas, não às dele.

Emma Heming Willis

Emma publicou um vídeo nas redes sociais para explicar a decisão. "Com muita frequência, cuidadores são julgados de forma rápida e injusta por aqueles que não viveram essa jornada", escreveu ela na legenda.

Compartilhar abertamente pode convidar opiniões, mas o mais importante é criar conexão e validação para aqueles que realmente estão navegando pelas realidades do cuidado todos os dias.

Emma Heming

No vídeo, Emma disse que a entrevista gerou "opiniões muito altas e barulhentas". "A verdade é que as opiniões são tão aleatórias. Mas, se eles não têm a experiência, definitivamente não têm voto."

É isso que os cuidadores enfrentam: julgamento e críticas dos outros.

Emma Willis

Entenda o quadro

Emma percebeu que havia algo de errado quando o ator passou a "ficar mais quieto" em situações sociais. Antes, ele era muito "falador e engajado". "Quando a família se reunia, ele 'derretia' um pouco. Ele parecia distante, frio. Nada como Bruce, que é muito caloroso e afetuoso. Mudar completamente foi alarmante e assustador", disse.

Bruce ainda tem muita mobilidade. A saúde dele é ótima, no geral. É o cérebro que está falhando. A linguagem está se deteriorando e precisamos aprender a nos adaptar. Temos um jeito de nos comunicarmos com ele, que é apenas... um jeito diferente.

Emma diz, porém, que ainda há momentos em que a personalidade do ator transparece. "Não são dias, são momentos. É a risada dele, sabe? Ele tem uma risada tão calorosa. Às vezes, dá pra ver um brilho no olhar dele, um sorrisinho, e aí eu sou transportada. É difícil ver isso, porque esses momentos desaparecem tão rápido quanto aparecem."

Em setembro, ela lançará um livro sobre cuidados com pessoas diagnosticadas com demência. Em "The Unexpected Journey", sem previsão de lançamento no Brasil, Emma traz um "guia profundamente pessoal e compassivo, que ajudará cuidadores a cuidarem de si enquanto navegam pela demência de um ente querido."

A demência frontotemporal é neurodegenerativa e sem cura. Ela costuma surgir em pacientes com idade entre 45 e 65 anos e afeta a parte lobo frontal do cérebro humano, provocando sintomas que variam entre oscilações de humor até a perda avançada das capacidades básicas do corpo.