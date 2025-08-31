Topo

Dança dos Famosos: como foi a eliminação de Cátia Fonseca e Fe Paes Leme

Fernanda Paes Leme e Cátia Fonseca são eliminadas da Dança dos Famosos - Reprodução/Globopolay
Fernanda Paes Leme e Cátia Fonseca são eliminadas da Dança dos Famosos Imagem: Reprodução/Globopolay
Colaboração para Splash, em Salvador

31/08/2025 20h23

Fernanda Paes Leme e Cátia Fonseca foram as primeiras eliminadas na fase de repescagem da Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, da Globo. Veja tudo o que rolou aqui.

O que aconteceu

Como adiantou Splash na última sexta (29), Cátia sofreu uma lesão e mudou a coreografia para dançar o ritmo "rock retrô". A apresentadora gravou um vídeo nas redes sociais e afirmou que teve dores musculares.

Além de Cátia, que fazia parte do grupo C, Fernanda Paes Leme, do grupo B, também foi eliminada. As duas tiveram as respectivas pontuações: 46,7 e 47,8.

Fernanda se emocionou e agradeceu a experiência no programa e citou o colunista de Splash, Chico Barney —que afirmou que ela seria a campeã da edição. "Foi uma experiência incrível, eu estou bem emocionada. Eu não queria sair, eu fiz grandes amigos aqui e eu estou feliz de ter participado. Eu vou matar o Chico Barney."

Eu sei o quanto eu tinha a mais para dar nesse programa. Acho que foi uma coreografia muito difícil e é uma pena esse grau de dificuldade não ter sido levado em conta.
Fernanda Paes Leme

Cátia também agradeceu e elogiou Luciano Huck. "Você [Huck] está fazendo uma grande história e acho que a prova disso é esse elenco que você trouxe. Tem minha gratidão", falou Cátia.

Ao todo, oito famosos foram para a repescagem e dançaram pela primeira vez, em duplas, dando fim à etapa em grupo. Participaram da dança: Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Richarlyson e Manu Bahtidão, que faziam parte do mesmo grupo, e Nicole Bahls, David Junior, Fernanda Paes Leme e Luan Pereira, do grupo B.

Nas redes sociais, Fernanda comentou sobre seu desempenho. "Não foi perfeito, mas estou muito feliz e orgulhosa do que conseguimos entregar."

